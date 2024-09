Allegri torna in panchina: sfida subito la Juventus

Massimiliano Allegri torna in panchina. Potrebbe durare assai meno del previsto la sosta forzata del tecnico di Livorno. E potrebbe perfino sfidare la Juventus.

L’ultimo Massimiliano Allegri che abbiamo potuto ammirare è quello ‘bifronte’ dello Stadio Olimpico di Roma al termine della finale di Coppa Italia che ha visto prevalere l’ancora ‘sua’ Juventus sull’Atalanta. Un tecnico sorridente e caloroso con i suoi ragazzi quanto freddo, e decisamente scortese, nei riguardi della dirigenza bianconera.

Da allora la primavera ha lasciato spazio all’estate, al mercato ed all’inizio di una nuova stagione. Con le prime soddisfazioni per alcune società ed i primi, immancabili malumori per altre. Per queste ultime pare vi sia sempre un’unica e sola soluzione: Massimiliano Allegri. Un tecnico del suo spessore, con il suo palmares. come fa a star fermo ad osservare il mare di Livorno? Ed ecco quindi che le voci sull’ex tecnico bianconero riprendono follemente a girare. C’è chi giura di averlo visto a Milanello, invocato dal popolo rossonero che non ne può più di Paulo Fonseca. Ma Massimiliano Allegri non è stimato ed ammirato soltanto in Italia. C’è infatti chi pensa a lui, ma è decisamente più lontano…

Allegri torna in panchina contro la Juve

Ha voglia di tornare ad allenare Massimiliano Allegri. Niente anno sabbatico. Il suo procuratore, Giovanni Branchini, sta lavorando per lui.

Le ultime voci danno Branchini a Lisbona a trattare con il Benfica che ha da poche ore risolto il contratto del suo tecnico Roger Schmidt. La formazione portoghese sarà una delle sfidanti della Juventus nella prossima Champions League, aspetto che rende tutto decisamente più intrigante. Anche le quote Sisal danno Massimiliano Allegri pronto ad accasarsi presso ‘qualsiasi altra squadra‘. La sua quota è scesa a 4. C’è anche la Roma tra le opzioni possibili per il tecnico livornese. La formazione giallorossa è quotata a 7,50. Un po’ più distante dalle altre.

Valutazioni in atto, quindi, da parte del tecnico livornese che però non vuole essere precipitoso dal momento che la situazione in casa Milan lo attrae non poco. Anche se ritrovare la Juventus in Champions League e magari farla cadere val bene una gita a Lisbona.