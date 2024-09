Arabia rifiutata prima di Juve-Roma: corsa contro il tempo

C’è una novità per quanto riguarda un’importante trattativa che vede coinvolta l’Arabia Saudita: è corsa contro il tempo prima di Juve-Roma

Il mercato è ormai chiuso per quanto riguarda i principali campionati europei ma non per quanto concerne la Saudi Pro League e la Turchia. Il primo, in particolar modo, chiuderà il prossimo 2 settembre e può offrire ancora soluzioni.

Il mercato delle big italiane è stato generalmente ritardato da fattori economici. Pochi soldi sono girati all’inizio e quasi tutte le operazioni sono arrivate nell’ultima parte. Se lasciamo da parte il lavoro dell’Inter, più che altro di ritocco alla rosa di Inzaghi, tutte le altre hanno cambiato tantissimo. Juventus, Milan, Napoli, Atalanta, Roma, Lazio e Fiorentina presentano almeno mezza squadra titolare diversa rispetto allo scorso anno. Un rimpasto che potrebbe portare anche a delle sorprese dal punto di vista sportivo. Tra l’altro nonostante la campagna trasferimenti nei principali paesi europei sia conclusa, non tutti hanno già completato i propri movimenti.

E’ il caso della Roma, che sta per tesserare Hermoso e Hummels (molto probabile), soprattutto grazie alle uscite che ancora sono possibili in Arabia Saudita. Smalling è vicinissimo all’Al-Fayha e lascerà libero un importante spazio salariale per gli altri due interpreti del ruolo. Le visite mediche si svolgeranno nella giornata di lunedì nella Capitale e sono attese delle novità positive. Chi invece non può sorridere è l’avversaria della Roma nel big match di questa sera, ovvero la Juventus. Per lei è sfumato un trasferimento in uscita molto importante, per il gran rifiuto del giocatore.

La Juventus non riesce a vendere Kostic: rifiutata un’altra proposta dall’Arabia Saudita

La Juve deve piazzare ancora alcuni esuberi della propria rosa, su tutti Filip Kostic. Il laterale sinistro ex Eintracht Francoforte è stato escluso dalla lista per la Serie A e continua ad allenarsi a parte rispetto al resto del gruppo. Per ora il giocatore serbo ha rifiutato tutte le offerte che sono giunte in questi giorni a Torino. Alcune soluzioni erano state prospettate anche in Italia (vedi la Roma prima dell’arrivo di Saelemaekers).

Come riportato da Il Corriere dello Sport nell’edizione odierna, l’ultima pista credibile per Kostic portava in Arabia Saudita e più precisamente all’Al-Ahli. Il club in cui militano anche Kessie, Demiral e Ibanez, tra gli altri e che voleva anche Victor Osimhen, ha proposto un ingaggio molto elevato al connazionale di Vlahovic, ma per ora ha ricevuto solo rifiuti.

Comunque vada a finire con la Saudi Pro League, la Juve non ha comunque intenzione di reintegrare in rosa Filip Kostic per questa stagione.