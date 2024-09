Juventus-Roma. Non sono tipi che amano perdere tempo e pertanto sia Thiago Motta che Daniele De Rossi convocano anche gli ultimi arrivati in vista della grande sfida.

Il mercato, soprattutto quello in chiave giallorossa, sembra occultare tutto il resto. Eppure tra qualche ora all’Allianz Stadium Juventus e Roma si affronteranno per il primo vero scontro diretto della stagione.

Siamo soltanto alla terza giornata che anticipa, però, la prima sosta dedicata alla nazionale di Luciano Spalletti. Sarà il momento, per entrambe le squadre, di una prima valutazione su quanto fatto finora. Juventus e Roma hanno una fisionomia tecnica completamente differente rispetto a maggio scorso. La Juventus ha un nuovo tecnico al posto di Massimiliano Allegri, Thiago Motta, mentre la Roma ha Daniele De Rossi che, per la prima volta, guida la squadra, in tutti i sensi, fin dal primo giorno, E’ una sfida attesissima per gli infiniti spunti che può offrire. La qualità dei due allenatori e del gioco che sanno far esprimere alle loro compagini e poi i tanti volti nuovi delle due squadre che, fra campo e panchina, calpesteranno l’erba dello Stadium.

De Rossi sembra intenzionato a mandare subito in campo un allievo di Thiago Motta al Bologna, Alexis Saelemaekers. E Thiago Motta come si comporterà con i nuovi arrivati?

Juventus-Roma. I nuovi bianconeri ci sono tutti

In vista della probante sfida contro la Roma di Daniele De Rossi, il tecnico bianconero non risparmia nessuno dalla chiamata. Rimangono fuori, perché ancora alle prese con i postumi di infortuni, Vasilije Adzic, Arek Milik, Timothy Weah e Khéphren Thuram.

Sono pertanto abili ed arruolati gli ultimi nuovi arrivati: Nico Gonzalez, Francisco Conceicao e Teun Koopmeiners. Per i tre neoacquisti bianconeri si prospetta un inizio ‘tranquillo’ di Juventus-Roma. Dalla panchina. Thiago Motta non esclude, però, un loro utilizzo a partita in corso. Decisamente più facile che ciò si concretizzi per l’ex attaccante della Viola e per il talento portoghese. Più difficile l’esordio in bianconero per il centrocampista ex Atalanta giunto alla Continassa soltanto mercoledì 28 agosto.

Intanto per quanto riguarda la formazione giallorossa prende sempre più piede la candidatura a un posto da titolare di Niccolò Pisilli, favorito su Paredes. Sarebbe l’esordio assoluto da titolare per il giovane giallorosso.

Quindi è tutto pronto per la grande sfida di questa sera all’Allianz Stadium. Orario di inizio ore 20.45.