Nuovo acquisto già bocciato: l’hanno fatto fuori

Roma, il nuovo acquisto è già “bocciato”: sollecitati, i tifosi giallorossi hanno deciso in questo modo. Risultato sorprendente

Si è chiuso il mercato. Forse no. Perché forse ci sono un altro paio di operazioni da fare. Una in entrata e in una in uscita. Smalling che domani dovrebbe partire verso l’Arabia Saudita e Hummels, che dopo l’arrivo di Hermoso oggi in città, dovrebbe essere l’altro innesto per giallorosso. Poi si potrà considerare chiusa la rosa a disposizione di Daniele De Rossi.

Sono stati mesi intensi, di quelli che da ricordare e non per cuori deboli, soprattutto alla fine con un Danso arrivato e che non ha superato le visite mediche. Bene, adesso torniamo al titolo, perché sul nostro canale Telegram abbiamo fatto un sondaggio ai tifosi della Roma. Abbiamo chiesto questo. E il risultato è sorprendente.

Roma, “bocciato” l’arrivo di Soulé

“La Roma ha vissuto un calciomercato a dir poco movimentato. Secondo voi qual è stato l’affare migliore della nostra squadra?”. Questa la domanda che abbiamo posto, e secondo i tifosi della Roma la cosa migliore che è successa in questa estate è la permanenza di Dybala, con il32% delle preferenze totali.

Al secondo posto si piazza l’arrivo di Manu Kone, che stasera ha debuttato nel secondo tempo dimostrando di avere quelle caratteristiche che Daniele De Rossi chiede. Incredibile la terza posizione: la rescissione di Karsdorp, che si è accasato al Psv, ha raccolto il 18% delle preferenze totali. Solamente l’11% per l’acquisto di Dovbyk dal Girona mentre l’8% ha scelto l’innesto di Matias Soulé. Un avvio difficile per l’argentino arrivato appunto dalla Juventus. Ma c’è tempo per rimettersi in carreggiata. La Roma ci crede, eccome, visto quanto lo ha pagato. E tutti lo aspettiamo.