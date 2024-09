Un accordo tira l’altro: visite mediche a Roma

Calciomercato Roma, un accordo tira l’altro. Visite mediche nella Capitale addio al giallorosso. Doppio colpo per Ghisolfi

Fatta. E sicuramente stasera non scenderà in campo nel big match contro la Juventus. Ci siamo, è addio tra la Roma e Smalling.

Secondo le informazioni che sono state riportate infatti in questi minuti da Fabrizio Romano, il difensore inglese ha accettato la destinazione araba: accordo trovato con l’Al-Fahya. Domani il giocatore, svela il giornalista, sosterrà le visite mediche a Roma prima di volare dall’altra parte del Mondo.

Smalling in Arabia, si sblocca Hummels

Smalling ha trovato l’intesa sulla base di un contratto biennale, quindi metterà nero su bianco fino al prossimo 30 giugno del 2026. E la Roma in questo modo andrà a risparmiare i 4,5milioni di euro lordi del suo ingaggio che permetterà a Ghisolfi quasi sicuramente di affondare per Hummels.

Eccolo quindi il due per uno del quale vi abbiamo parlato ieri. Sì, perché con la partenza dell’inglese non solo Hermoso entrerà dentro Trigoria – oggi per lui visite mediche e firma – ma anche il tedesco che da poco si è svincolato dal Borussia Dortmund e che nel corso di queste ultime settimane è stato accostato anche al Bologna e al Como in Italia. Ma fino al momento non aveva preso nessuna decisione. Adesso si avvicina in maniera sensibile alla Roma.