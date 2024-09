Calciomercato Roma, è il giorno di Hermoso: visite e firma

Calciomercato Roma, è il giorno di Hermoso. Il club ha trovato l’accordo con il giocatore. Oggi visite mediche e firma sul contratto

Ieri in conferenza stampa Daniele De Rossi lo aveva confermato che qualcuno dietro sarebbe potuto arrivare. Nella notte la conferma: Hermoso, ex Atletico Madrid, svincolato, sarà quasi sicuramente un giocatore della Roma.

Quasi perché ci sono da superare le visite mediche e dopo quello che è successo con Danso è meglio esultare alla fine di tutto, dopo la firma sul contratto. Ma oggi il giocatore sarà nella Capitale, si sottoporrà ai test medici e poi metterà nero su bianco sull’accordo con il club giallorosso. E in attesa anche di cedere Smalling, che ieri è partito alla volta di Torino ma che è in fase avanzata con un club arabo e che ha detto sì al trasferimento, si lavora anche per Hummels.

Calciomercato Roma, triennale per Hermoso

Accostato alla Roma per molto tempo sin dall’inizio della sessione di mercato estiva chiusa da due giorni, cercato anche dall’Inter e del Napoli e si è parlato anche di Juventus in Italia, l’ex giocatore di Simeone ha deciso di accettare la proposta triennale del club giallorosso. Insomma, un colpo importante per la retroguardia, uno che può giocare serenamente in una difesa a tre, visto che in Spagna era questo il modulo usato da Simeone, che ovviamente in un pacchetto a 4 uomini.

Tanta esperienza quindi per De Rossi, che ovviamente ce lo avrà a disposizione solamente dopo la sosta per le nazionali che arriverà immediatamente dopo il match di questa sera contro la Juventus di Thiago Motta. E potrebbe essere anche l’ultima in giallorosso di Smalling come detto, anche se visto lo stato della trattativa difficilmente vedrà il campo nella notte piemontese. Tutto fatto, quindi. E per l’annuncio ufficiale è solamente questione di ore e niente più.