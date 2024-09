Adesso sono troppi, addio Roma: offerta e risposta immediata

Adesso sono troppi, addio Roma e risposta immediata: l’offerta è stata già recapitata a Trigoria. Gli ultimi aggiornamenti.

L’entrata nel vivo della stagione non cancella e archivia in alcun modo le vicende di un calciomercato che, quest’anno, è terminato in casa Roma ancora più tardi del previsto. Le numerose sovversioni di fine agosto, infatti, hanno costretto i giallorossi a rendersi attivi e partecipi anche dopo il gong, provando ad attingere dalle risorse dei parametri zero.

Il primo è stato Mario Hermoso cui, in seguito alla cessione di Smalling in Arabia Saudita, potrebbe far seguito anche l’approdo di Hummels, svincolato di lusso che apporterebbe ulteriore saggezza e leadership in un reparto rimasto privo di quella fisicità e di quell’atletismo inizialmente individuati ne difensore del Lens, Kevin Danso. L’attenzione, adesso, deve essere orientata, però, unicamente alle questioni di campo, al netto delle novità e degli aggiornamenti di un calciomercato che, anche in vista di gennaio, potrebbe essere foriero di novità sia in entrata che in uscita.

Offerta turca per El-Shaarawy, risposta già arrivata

Oltre che ai difensori, che potrebbero fungere da protagonisti di ufficialità e novità nei prossimi giorni, non sfugga anche la situazione su un fronte offensivo che, sul gong finale del calciomercato, ha permesso di assistere allo scambio di prestiti tra Roma e Milan per Abraham e Saelemaekers.

Proprio l’approdo del belga ha saturato una fascia sinistra apparsa deficitaria con Zalewski e un El-Shaarawy fin qui non apparso al 100% da un punto di vista atletico-fisico. Per un solo ruolo, ci sono ben tre giocatori a disposizione e, memori anche delle vicende di calciomercato estivo, non sono da escludersi eventuali addii in questo reparto.

L’esterno polacco, come si ricorderà, era finito nel mirino del PSV mentre, al di là dei flebili accostamenti all’Atalanta negli ultimi giorni, El-Shaarawy parrebbe poter essere nuovamente al centro di dinamiche turche. Finito nei mirini balcanici già in passato, il Faraone sarebbe stato protagonista di offerte recapitate a Trigoria, di fronte alle quali avrebbe, però, reagito con freddezza, dicendosi non altamente stimolato dalla destinazione. Il suo anelito attuale, infatti, sarebbe quello di risalire le gerarchie con De Rossi.