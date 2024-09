Anticipi e posticipi Serie A: quando gioca la Roma

Sono uscite le date degli anticipi e dei posticipi della prossima giornata di Serie A: la Roma di De Rossi affronterà il Genoa in trasferta a Marassi

La 4a giornata del campionato italiano si disputerà dopo la sosta per le nazionali, che vedrà l’Italia di Spalletti impegnata in Nations League. DDR potrà lavorare con chi è rimasto a Trigoria da qui al 15 settembre.

La Roma è reduce dal pareggio di Torino contro la Juventus nella terza giornata di Serie A. I giallorossi hanno impattato per 0-0 dopo un match di certo non emozionante. Un punto che può dar fiducia in vista del prosieguo della stagione, anche se la classifica al momento piange. Due punti in tre giornate sono un bottino troppo magro visto il calendario, che prima della Juve ha visto gli impegni con Cagliari ed Empoli, di certo non proibitivi.

Con il calendario asimmetrico e privo dei paletti casa/trasferta, la Roma giocherà anche la quarta giornata lontano dall’Olimpico. La Lega di Serie A ha comunicato gli orari degli anticipi e posticipi del prossimo turno. Si tratta del primo spalmato nei soliti orari canonici, non più nel tardo pomeriggio e sera come in questa primissima fase, per motivi climatici. I match andranno in scena nel week end del 14-15 settembre, con l’appendice di lunedì 16.

Serie A, orari della quarta giornata: Genoa-Roma alle 12:30 di domenica 15 settembre

La Roma di De Rossi andrà in trasferta a Marassi contro il Genoa di Gilardino. Calcio d’inizio previsto per le 12:30 di domenica 15 settembre. Il lunch time match che mancava da diverso tempo nelle abitudini giallorosse. Di certo il clima fra un paio di settimane sarà più clemente di ora, soprattutto al Nord Italia, ma pur sempre caldo rispetto alla media.

Di seguito ecco tutti gli orari di questo quarto turno:

14/09/2024 Sabato 15.00 COMO-BOLOGNA DAZN

14/09/2024 Sabato 18.00 EMPOLI-JUVENTUS DAZN

14/09/2024 Sabato 20.45 MILAN-VENEZIA DAZN/SKY

15/09/2025 Domenica 12.30 GENOA-ROMA DAZN

15/09/2025 Domenica 15.00 ATALANTA-FIORENTINA DAZN

15/09/2025 Domenica 15.00 TORINO-LECCE DAZN

15/09/2025 Domenica 18.00 CAGLIARI-NAPOLI DAZN/SKY

15/09/2025 Domenica 20.45 MONZA-INTER DAZN

16/09/2024 Lunedì 18.30 PARMA-UDINESE DAZN

16/09/2024 Lunedì 20.45 LAZIO-HELLAS VERONA DAZN/SKY