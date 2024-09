Calciomercato Roma, affare in Porto: la Juve mette la parola fine

Calciomercato Roma, finisce una delle tante telenovele estive: la Juventus ha messo finalmente la parola fine.

Gli ultimi giorni della sessione estiva di calciomercato della Roma sono stati a dir poco movimentati. I tifosi della Roma hanno seguito tutte le vicende con grande passione e anche suspence, perché a un certo punto alcune trattative sono diventate delle vere e proprie telenovele con colpi di scena a non finire.

Su tutti, il mancato aquisto dal Lens del difensore della nazionale austriaca Kevin Danso. La Roma aveva trovato l’accordo con il club di francese di Ligue 1, il difensore era già arrivato nella capitale ma dopo le visite mediche è successo l’impensabile e l’affare è definitivamente sfumato. A quel punto il direttore sportivo Ghisolfi ha dovuto intraprendere altre strade per regalare all’allenatore Daniele De Rossi i rinforzi richiesti in difesa. Il piano B era già pronto.

Calciomercato Roma, Djalò in prestito al Porto

Gli obiettivi di Ghisolfi erano su tutti Mario Hermoso e Mats Hummels, ma con tante altre squadre interessate ai due calciatori non c’era la sicurezza di chiudere tutti e due gli affari. E così in via precauzionale, la Roma aveva trovato l’accordo con la Juventus per l’arrivo di Tiago Djaló che però non ha apprezzato il fatto di essere una seconda scelta.

E così dopo avere sostenuto le visite mediche, Djalò ha perso la pazienza e ha deciso di non aspettare più la Roma. Il difensore portoghese ha però nel frattempo trovato un’altra sistemazione. Come riferito dal giornalista Fabrizio Roma, la Juventus ha infatti trovato l’accordo con il Porto per la cessione in prestito del difensore ex Lille.