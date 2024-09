Calciomercato Roma, dietrofront improvviso: salta la firma

Calciomercato Roma, dietrofronto improvviso: salta la firma a parametro zero, nuovo colpo di scena per i giallorossi.

Non c’è pace per i tifosi della Roma in questa sessione estiva di calciomercato. Sessione che, a dirla tutta, è già finita, ma non per quanto riguarda gli svincolati. Ebbene proprio in queste ore si aspettava la doppia ufficialità di Mario Hermoso e Mats Hummels, che dovevano andare a rimpolpare la difesa dell’allenatore Daniele De Rossi in vista anche dalla partenza di Chris Smalling destinazione Arabia Saudita.

Come accaduto seppure per motivi differenti per Kevin Danso e Thiago Djalò, c’è ora un nuovo colpo di scena che riguarda sempre lo stesso reparto da rinforzare, ovvero la difesa. Una difesa che ieri è riuscita a non subire gol allo Stadium contro la Juventus, ma che ha evidentemente ancora bisogno di nuovi rinforzi.

Calciomercato Roma, salta l’affare Hummels

Secondo quanto riportato in questi minuti dal giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio, la Roma si sarebbe infatti tirata indietro nella trattativa per l’ingaggio a parametro zero del difensore centrale ex Borussia Dortmund Mats Hummels.

La Roma – che nel frattempo ha chiuso per il tesseramento di Mario Hermoso – non sarebbe più convinta di affondare per il difensore classe 1988, finalista della scorsa edizione di Champions League con la maglia del Borussia Dortmund. Ancora non è stata scritta la parola fine, ma le possibilità di vederlo in giallorosso sono ora diminuite drasticamente.