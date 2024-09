Juve salvata dalla Roma: affare chiuso dopo il gong

La Juventus si è vista rivolvere un problema sul mercato “grazie” alla Roma: nonostante il gong Giuntoli è riuscito a completare l’ultimo affare

Anche i bianconeri hanno avuto diversi esuberi da piazzare per snellire la propria rosa. Non tutto è andato però per il verso giusto entro il 30 agosto, ma fortunatamente c’è la possibilità di sfruttare altri mercati internazionali.

Il mercato italiano si è chiuso ormai da tre giorni, con diversi colpi proprio sul gong. Anche la Roma si è ridotta proprio vicino alla scadenza temporale per tesserare gente come Saelemaekers e Kone, buttati nella mischia da De Rossi a Torino. Il primo è partito titolare, mentre il centrocampista francese ha avuto 20′ per mostrare a tutti il suo potenziale.

Ghisolfi ha dovuto fare i conti con i problemi fisici di Danso e per questo ha dovuto ripiegare su un altro profilo come quello di Hermoso, preso dal mercato degli svincolati. Grazie alla finestra araba in chiusura questa sera, Smalling verrà piazzato all’Al-Fahya, liberando il posto per Mats Hummels. Con il tedesco il pacchetto arretrato dovrebbe essere completo e anche migliorato rispetto allo scorso anno.

Djalo in uscita dalla Juventus: è stato offerto al Galatasaray

C’è stato chi, oltre a Danso, la Roma l’ha sfiorata ma solo prima delle visite mediche. Se per il centrale austriaco c’è stato un problema di “salute” (definiamolo così), per Tiago Djalo c’è stato un ripensamento tecnico. Il portoghese era sbarcato nella Capitale non appena il Lens ha richiamato alla base il suo calciatore. Parcheggiato in albergo in attesa di capire il da farsi, Djalo ha fatto mestamente ritorno a Torino. Niente accordo con la Juventus (sarebbe arrivato in prestito con diritto di riscatto) visto che Ghisolfi ha virato forte su Hermoso.

A quel punto gli agenti del centrale bianconero hanno deciso di offrirlo al Galatasaray, come riportato da un giornalista turco su X in queste ore. Tra l’altro il club di Istanbul stava seguendo Hermoso prima che si inserisse la Roma in modo decisivo. Djalo potrebbe essere proprio la pista alternativa, andando a colmare quella lacuna. Il mercato in Turchia chiuderà il prossimo 13 settembre, dando quindi modo di intavolare una lunga trattativa.