Ribaltone Roma dopo l’accordo: firma congelata

Calciomercato Roma, corsa contro il tempo e operazione in stand-by nonostante l’accordo già trovato. Ecco come possono cambiare le manovre in casa giallorossa.

La sessione estiva di calciomercato in casa Roma non si è chiusa al 30 agosto. Nonostante la Serie A abbia chiuso le trattative ci sono ancora i mercati esteri aperti sul fronte delle cessioni in casa giallorossa. In particolare lo sguardo di Florent Ghisolfi torna a puntare al campionato dell‘Arabia Saudita. Il giovane attaccante Joao Costa è stato ceduto a sorpresa proprio in queste ore dalla squadra giallorossa. Il brasiliano classe 2005 è in volo verso la Saudi Pro League, dove firmerà con l’Al Ettifaq. Il dirigente francese mette così a segno una nuova plusvalenza a sorpresa in casa giallorossa, mentre un’altra operazione rischia di saltare all’ultimo, nonostante gli accordi già trovati.

Per una plusvalenza messa a segno c’è un altro movimento in uscita in casa Roma che rischia di saltare all’ultimo. Fari puntati sulla situazione di Chris Smalling, il difensore centrale britannico sembrava pronto a svolgere oggi le visite mediche per firmare in Arabia Saudita. L’accordo è stato già trovato tra tutte le parti, con l’ Al-Fayha FC pronto ad accogliere l’ex Manchester United prima della chiusura del calciomercato nella Saudi Pro League.

Calciomercato Roma, frenata per Smalling in Arabia: firma in stand-by

La finestra delle trattative in Arabia Saudita si chiuderà alla mezzanotte di oggi, ed il trasferimento del centrale inglese non appare più così in discesa sul fronte delle cessioni in casa Roma. Nel frattempo i giallorossi hanno messo nero su bianco il contratto di Mario Hermoso, che arriva da svincolato.

Chris Smalling potrebbe dunque restare alla Roma, secondo le ultime indiscrezioni in uscita in casa giallorossa. Per il britannico, secondo quanto scrive Filippo Biafora su ‘X’, si registra qualche schermaglia e rallentamento per la cessione in Arabia Saudita. Le prossime ore saranno sicuramente decisive in un senso o nell’altro.