Visite già superate e addio Roma: plusvalenza choc

Calciomercato Roma, nuovo colpo di scena in uscita e visite mediche già svolte. Il calciatore è stato ceduto in Arabia ad un passo dalla chiusura del calciomercato nel campionato saudita.

Ennesimo colpo di scena sul calciomercato estivo della Roma. Cessione a titolo definitivo e plusvalenza in Arabia Saudita per il club giallorosso, il calciatore ha già svolto le visite mediche ed è pronto a volare nella Saudi Pro League. Quando tutti gli indizi vedevano Chris Smalling pronto a salutare destinazione Arabia, Florent Ghisolfi ha piazzato un’altra cessione a sorpresa, garantendo una nuova plusvalenza nelle casse economiche del club giallorosso.

Nuovo lampo nel calciomercato in uscita in casa Roma e addio a sorpresa con destinazione Arabia Saudita. Il giovane attaccante Joao Costa ha già svolto le visite mediche. L’esterno offensivo brasiliano, classe ’95, aveva trovato spazio nel pre campionato della squadra giallorosssa, ma ora è pronto a firmare nel campionato saudita. Visite mediche già superate nella Capitale e volo prenotato per la firma con l’ El Ettifaq, la squadra guidata da Steven Gerrard e nella quale milita anche l’ex giallorosso Gini Wijnaldum.

Calciomercato Roma, addio a sorpresa in Arabia Saudita: Joao Costa all’Al Ettifaq

A mezzanotte di oggi chiude la sessione di calciomercato in Arabia Saudita e la Roma piazza un altro movimento in uscita ad un passo dal gong. Non parliamo di Chris Smalling, nuovamente vicino allo sbarco nella Saudi Pro League, ma dell’attaccante brasiliano diciannovenne Joao Costa.

La Roma ha ceduto l’attaccante sudamericano all’Al Ettifaq, club guidato in panchina da Steven Gerrard. I giallorossi si assicurano a sorpresa una plusvalenza sul filo del gong, tra poche ore infatti chiuderà anche il calciomercato in Arabia Saudita. Secondo quanto scrive ‘Il Romanista’, l’attaccante classe 2005 ha già svolto e superato le visite mediche nella Capitale con il club arabo. Volo prenotato per la firma con la squadra guidata da Gerrard in Arabia e plusvalenza a sorpresa per il club giallorosso.