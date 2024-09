Calciomercato Roma, corsa contro il tempo e visite mediche. Ecco quello che sta succedendo proprio in queste ultime ore

Corsa contro il tempo, perché il mercato non solo da quelle parti ma anche in altri Paesi si chiude proprio oggi. E la Roma, per prendere Hummels, deve cercare di cedere in tutti i modi Smalling.

Non dovrebbero esserci intoppi, ovviamente, visto che il giocatore ha trovato un accordo con l’Al-Fayha per i prossimi anni. Ma serve cambiare il passo, perché le ore passano veloci e nessuno vuole perdere questa occasione. Né il giocatore – che quasi sicuramente andrà a guadagnare di più – né la Roma, e nemmeno il difensore tedesco che attende, a quanto pare, solamente il via libera per unirsi al gruppo di Daniele De Rossi. Insomma, una situazione abbastanza chiara.

Calciomercato Roma, ore di visita per Smalling

Oggi Smalling – così come riportato da Filippo Biafora su X – sosterrà le visite mediche prima della partenza dall’altra parte del mondo. Di tempo per farle direttamente lì, con un viaggio abbastanza lungo, non ce ne sarebbe stato. Quindi evidente che tutti vogliano velocizzare per trovare gli ultimi gli ultimi incastri, quelli che servono per dare l’ufficialità dell’addio.

Smalling quindi, ieri sera, è stato al suo ultimo ballo con la maglia giallorossa addosso. Non è ovviamente entrato in campo a Torino, come vi avevamo anticipato, giustamente nessuno ha voluto rischiare qualche problema fisico che avrebbe potuto stoppare questo addio che la Roma aveva messo in preventivo. Sì, l’inglese è stato praticamente sul mercato sempre, sin dal primo giorno di questa nuova stagione. Di opportunità non ce ne sono state, solamente questa finale. E addio sarà.