Smalling in Arabia: cifre da urlo per l’addio alla Roma

Addio Smalling, tutte le cifre dell’operazione che porta il difensore della Roma in Arabia Saudita.

Le ultime ore di calciomercato sono state non poco frenetiche in casa Roma, alla luce delle esigenze rimaste insoddisfatte da parte della dirigenza, con le quali Ghisolfi e colleghi hanno dovuto interfacciarsi al fine di mettere De Rossi nelle migliori condizioni possibili per lavorare e crescere insieme alla rinnovata rosa giallorossa.

Diversi e importanti gli investimenti compiuti, soprattutto a inizio agosto, con gli approdi di Soulé e Dovbyk che, al netto di qualche più che veniale difficoltà in queste primissime uscite, restano tra i fiori all’occhiello di una campagna acquisti non ancora conclusasi. Come ben noto e documentato, infatti, la trattativa saltata per Kevin Danso a causa delle visite mediche ha portato la Roma a virare su altri obiettivi, conducendo parallelamente la non meno importante operazione che ha alla fine regalato il tanto agognato box to box a De Rossi, rispondente al nome di Manu Koné.

Smalling ha firmato con l’Al-Fahya: biennale da circa 12 milioni

In questa parentesi iniziale di settembre, ad ogni modo, si sta assistendo ad una pluralità di questioni proprio relative al reparto difensivo, dove si registra da qualche ora la firma ufficiale di Mario Hermoso. In attesa di capire se ci siano i margini di un’eventuale ciliegina sulla torta (leggasi Hummels), la giornata odierna ha fatto registrare una coppia di operazioni di non scarsa importanza in quel di Trigoria.

Come noto, infatti, quest’oggi è stato concretizzato anche l’affare che porterà Joao Costa in Arabia Saudita, prossima destinazione anche di Chris Smalling. Il difensore inglese, partito ieri per la trasferta con la Juventus ma rimasto, come preventivabile, in panchina, si appresta ad unirsi all’Al-Fahya FC.

Il difensore ha firmato in queste ore un biennale che, come riferisce Filippo Biafora, lo porterà a guadagnare annualmente una cifra tra i 5 e i 6 milioni di euro. Arrivato al termine del calciomercato nel 2019 e protagonista di un riscatto al fotofinish che aveva poi generato non poche apprensioni in termini di tempistiche relative al deposito del contratto, l’ex Manchester United lascia la Roma dopo essere stato un baluardo e protagonista per circa un lustro, seppur talvolta fermato da infortuni che, soprattutto negli ultimi due anni, ne hanno compromesso la continuità di un tempo.