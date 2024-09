Allarme Genoa-Roma: infortunio muscolare

Allarme Genoa-Roma, il giocatore rischia di saltare il match dopo la sosta delle nazionali. Ecco gli ultimi aggiornamenti sulla questione

La Roma riprenderà domani pomeriggio ad allenarsi a Trigoria dopo due giorni di riposo concessi da Daniele De Rossi all’indomani del pareggio di Torino contro la Juventus.

Un buon punto quello preso dalla squadra di DDR, che dopo la sosta giocherà in Liguria contro il Genoa di Alberto Gilardino. Così come ufficializzato ieri dalla Lega – domani invece verranno rese note le altre date e gli altri orari delle partite – si giocherà domenica 15 settembre alle 12:30. Non è certo un orario piacevole, visto che ancora saremo in estate e viste le temperature che ci sono state fino al momento in tutte le città d’Italia. Vabbè. In ogni caso, il Genoa, che ha iniziato con un pareggio in casa contro l’Inter, poi con la vittoria di Monza e infine ha chiuso questo trittico perdendo col Verona, deve valutare le condizioni di un giocatore, assai importante nello scacchiere tattico di Gila.

Allarme Genoa-Roma, a rischio Messias

A dare degli aggiornamenti sulla situazione di Junior Messias, che proprio contro i veneti aveva accusato un problema muscolare, ci pensa il sito sosfanta. L’ex Milan si è sottoposto a degli accertamenti strumentali per valutare l’entità del proprio infortunio.