Calciomercato Roma, attesa per Hummels: offerti altri due difensori

Mats Hummels non è l’unico obiettivo per la difesa della Roma, visto che altri due profili sono stati proposti a De Rossi in queste ore

Il centrale tedesco resta il preferito per ricoprire il ruolo di quarto centrale, ma sussistono dei problemi nella trattativa per il contratto. A Trigoria stanno valutando almeno altri due giocatori, con caratteristiche ed esperienze diverse.

La Roma deve completare la propria retroguardia. L’uscita a titolo definitivo di Chris Smalling ha cambiato le carte in tavola. Il centrale inglese ha firmato con l’Al Fayha che gli corrisponderà una cifra vicina ai 6 milioni di euro netti a stagione per due anni. Nella serata di ieri, prima della chiusura del mercato arabo, tutti gli ultimi dettagli sono stati limati e si è arrivati alla fumata bianca. Contestualmente la Roma ha tesserato lo spagnolo Mario Hermoso, che era svincolato dall’Atletico Madrid. Il classe ’95 è un tassello importante per De Rossi che con lui potrà decidere se continuare con la difesa a 4 o switchare verso un assetto a tre. In ambedue i casi serve almeno un altro nome per irrobustire la line-up dei difensori e per questo si sta cercando un profilo adeguato.

Per diversi giorni sembrava che l’unico nome nella lista degli svincolati (gli unici ormai trattabili) fosse Mats Hummels. Dopo essere sfumato l’arrivo di Djalo dalla Juventus ci si è concentrati sull’ex Dortmund. A quanto sembra però, le richieste economiche del tedesco sono piuttosto alte e per ora non si è arrivati ad un accordo.

Altri due difensori centrali proposti alla Roma: il nome più famoso è Matip, ex Liverpool

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Tempo, alla Roma sarebbe stato proposto anche Joel Matip. Il difensore ex Liverpool, 33 anni, è reduce da un gravissimo infortunio e ancora non ha recuperato a pieno la forma fisica. Il camerunese ha riportato la rottura del legamento crociato nella scorsa stagione e questo lo ha messo fuori causa per diversi mesi.

Oltre all’ex pallino di Klopp sembra che ci sia stata anche un’altra candidatura per la difesa della Roma, ovvero Koffi Djidji. Il brasiliano ex Torino si è svincolato il 1° luglio e sta cercando ancora una sistemazione. A 32 anni ancora da compiere è il più giovane della lista ma anche quello che convince meno a livello tecnico-tattico. Vedremo se alla fine il nuovo acquisto per De Rossi rientrerà in questa lista o sarà magari lo stesso Hummels, con un ritorno di fiamma dell’ultima ora.