Calciomercato Roma, bonus alla firma: chiudono così

Calciomercato Roma, bonus alla firma oltre ai soldi richiesti dal giocatore. Sono pronti a chiudere l’operazione in questo modo

L’assalto è continuo e potrebbe anche regalare un’altra sorpresa. Addirittura un’offerta economicamente più importante per convincerlo ad accettare la destinazione.

Dopo l’arrivo di Mario Hermoso sembrava quasi fatta dentro la Roma per Mats Hummels. Anche perché Smalling è andato ufficialmente in Arabia quindi a De Rossi un altro centrale – soprattutto se dovesse giocare a tre dietro – potrebbe davvero servire nel corso della stagione. E il tedesco, favorito numero uno, sembrava essere la scelta azzeccata, quella giusta. C’era chi, addirittura ieri, parlava di un’ufficialità in arrivo in breve tempo. Ma il Galatasaray, scottato anche dalla scelta di Hermoso di vestirsi del giallorosso italiano, non ha mai mollato la presa. E secondo le informazioni che sono state riportate da Rixo Sports sarebbe pronto a fare il passo decisivo.

Calciomercato Roma, affondo per Hummels

“Il Galatasaray ha offerto a Mats Hummels – si legge – uno stipendio annuo di 3 milioni di euro e un compenso per la firma compreso tra 2,5 e 3 milioni di euro. La trattativa prosegue, il Galatasaray sta valutando di aumentare l’offerta in base alla risposta che riceverà dagli altri difensori”. Insomma, hanno deciso di affondare in maniera importante e sono anche pronti a toccare verso l’alto la situazione.

Anche per questo la Roma sta cercando di cautelarsi in qualche modo: oggi sono spuntati diversi nomi per i giallorossi, tra questi anche quello di Manolas che come vi abbiamo raccontato prima ha anche condiviso una storia che lo vede protagonista con la maglia capitolina. Insomma, in tutto questo la notizia principale, comunque, è che l’operazione Hummels si è complicata.