Manolas torna alla Roma: spunta l’indizio ufficiale

Calciomercato Roma, Manolas potrebbe davvero tornare in giallorosso. Il giocatore ha mandato un indizio ufficiale

Si è un poco complicata nelle ultime ore la trattativa per Hummels: la Roma e il giocatore tedesco stanno parlando del possibile accordo ma ci sono delle differenze che si potrebbero anche rivelare insormontabile. Vedremo quello che succederà, intanto oggi, comunque, è spuntata anche un’altra ipotesi, quella che porta al clamoroso ritorno di Manolas.

L’anno scorso il greco ha fatto una parte di campionato con la Salernitana. Non bene, visto che poi i campani sono retrocessi. E secondo le indiscrezioni di mercato in queste ultime ore si sarebbe offerto a Daniele De Rossi. Con l’addio di Smalling, lo sappiamo, la Roma è alla ricerca di un altro centrale soprattutto se dovesse passare a tre dietro. E intanto, proprio in questi minuti, è spuntato quello che è proprio un indizio ufficiale del difensore.

Manolas alla Roma, l’indizio social

E come spesso succede ormai in quest’ultimo periodo, gli indizi viaggiano in rete, sui social. Manolas sul proprio profilo Instagram ha infatti condiviso una storia di un profilo che lo ritrae con la nuova maglia della Roma addosso: la frase è “certi amori non finiscono” con due cuori, uno giallo e uno rosso, ovviamente.

Un segnale da prendere assolutamente in considerazione in questa era clamorosa dove tutto viene spiattellato sui vari profili. Senza dubbio, arrivati a questo punto, Manolas vorrebbe a Trigoria. E siamo convinti che anche moltissimi tifosi farebbero festa per un suo rientro. Il motivo lo sappiamo tutti e lo ricordiamo tutti: quel gol di testa in quella clamorosa notte di Champions League che ha permesso di completare una rimonta incredibile contro un Barcellona stellare che quella sera dovette fare spazio ai giallorossi. Magari anche per vivere un’altra notte del genere. Vedremo, insomma, quello che succederà.