Calciomercato Roma, stop De Rossi: salta l’affare bianconero

Calciomercato Roma, Daniele De Rossi decisivo per far saltare l’affare bianconero in prestito. Ecco il retroscena svelato dopo il pareggio a reti bianche in casa della Juventus.

La Roma di Daniele De Rossi è reduce dal pareggio a reti bianche arrivato in casa della Juventus. Il risultato dell’Allianz Stadium ha visto ancora una volta la squadra giallorossa sterile nella produzione offensiva, ma ha fornito buone indicazioni nella fase difensiva ed a centrocampo. Proprio nel settore nevralgico di gioco c’è stata una mossa a sorpresa del tecnico romanista, che ha gettato nella mischia dal primo minuto il giovane Niccolò Pisilli. La mossa dell’ex Capitano giallorossa è stata ben ripagata dal classe 2004, che si è distinto in mezzo al campo negli oltre 70 minuti avuti a disposizione a Torino.

Al posto dell’ex Primavera giallorosso poi c’è stato il debutto di Manu Koné. Anche il centrocampista francese, dopo una fase iniziale di ambientamento, ha ben impressionato con i suoi strappi e la sua fisicità in mezzo al campo. Tornando al giovane Pisilli, autentica sorpresa dal primo minuto nelle scelte di mister De Rossi, emerge un retroscena di calciomercato che coinvolge il centrocampista, che tra poche settimane compirà venti anni, ed il tecnico della Roma nel calciomercato estivo.

Calciomercato Roma, De Rossi stoppa i bianconeri: salta il prestito di Pisilli

Il centrocampista classe 2004, prima di essere lanciato per la prima volta dal primo minuto dal tecnico di Ostia, aveva ricevuto tanti sondaggi per lasciare la Roma in estate. In Serie A si erano fatte sotto Monza, Venezia e Lecce, ma la Roma avrebbe aperto solo al prestito secco, come svela l’edizione odierna de ‘Il Tempo’.

Formula che, aggiunge il quotidiano, era arrivata dagli austriaci del LASK. Il mercato in Austria è ancora aperto ed il club bianconero avrebbe garantito al giovane centrocampista della Roma spazio in campionato ed in Conference League. Operazione bloccata sul nascere da Daniele De Rossi, che ha stoppato la partenza del centrocampista cresciuto a Trigoria.