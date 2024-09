Ultimatum Roma e firma biennale: vendetta giallorossa

Le trattative del calciomercato estivo in casa Roma sono andate ben oltre al gong del 30 agosto. Ultima chiamata per la firma biennale e concorrenza giallorossa.

Nella giornata di ieri ci sono stati importanti movimenti ufficiali, con i giallorossi che hanno lanciato un ultimatum per la firma biennale. La squadra guidata da Daniele De Rossi ha ufficializzato la firma a parametro zero di Mario Hermoso. Il difensore spagnolo arriva da svincolato dopo la scadenza del contratto con l’Atletico Madrid e durante la sosta lavorerà con il suo nuovo allenatore. In parallelo Florent Ghisolfi ha finalizzato due cessioni verso l’Arabia Saudita, dove il calciomercato si è chiuso alla mezzanotte di ieri. Hanno salutato Trigoria il giovane attaccante Joao Costa ed il difensore britannico Chris Smalling, che lascia la Roma dopo 5 stagioni.

La coperta continua ad essere corta nel pacchetto difensivo a disposizione di Daniele De Rossi. Con la firma di Mario Hermoso e l’addio quasi in contemporanea a Chris Smalling nella prima squadra della Roma ci sono solo tre difensori centrali di ruolo. Ecco perché il casting per il nuovo rinforzo in difesa va avanti, con Florent Ghisolfi che sonda il mercato degli svincolati in questo periodo di pausa per le nazionali. Uno dei nomi più caldi in questa ottica è quello di Mats Hummels, già accostato all’inizio della sessione estiva alla lista dei desideri della squadra giallorossa. La Roma ha presentato un’offerta per un contratto da 2 milioni più bonus fino a giugno, con opzione per il rinnovo automatico alle stesse cifre fino al 2026.

Calciomercato Roma, ultimatum Hummels e firma biennale: vendetta del Galatasaray

Il difensore tedesco ieri avrebbe chiesto 24 ore di tempo per rifletterci, secondo quanto scrive il ‘Corriere dello Sport’. Sulle tracce dell’ex Borussia Dortmund è piombato anche il Galatasaray, la stessa squadra che era ad un passo dalla firma di Mario Hermoso.

I giallorossi turchi, che stanno chiudendo il colpo Osimehn a sorpresa, sono a caccia di un rinforzo in difesa. Fondamentale la tempistica dell’operazione, il mercato in Turchia si chiude tra 10 giorni, mentre la Roma ha altre 24 ore di tempo per presentare la lista UEFA.