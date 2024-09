Addio Smalling, adesso è UFFICIALE: il comunicato della Roma

Smalling lascia la Roma, adesso è anche UFFICIALE: ecco il comunicato e il saluto dei giallorossi al difensore inglese.

Con una nota ufficiale arrivata in questi minuti, la Roma ha annunciato la cessione di Smalling in Arabia Saudita. Le ultime ore, in casa giallorossa, sono state, infatti, non poco fervide, come già preventivabile in seguito ai diversi eventi in grado di infiammare gli eventi finale degli ultimi giorni e delle ultime ore di agosto.

Da Danso a Djalo, passando per la ricerca di tempestive soluzioni che permettessero di integrare e migliorare il pacchetto difensivo a disposizione di De Rossi, adocchiate alla fine in quella lista svincolati dalla quale, in modo ufficiale da qualche ora, la Roma ha avuto la possibilità di attingere il non poco ricercato Mario Hermoso. In attesa di capire se all’ex Atletico Madrid possa far compagnia anche Hummels, ennesimo svincolato di lusso accostato anche alla Roma in questa fase, nella serata di oggi si è assistito all’ennesima ufficialità.

Dopo l’annuncio relativo all’approdo del su citato Hermoso e quello riguardante il passaggio di Joao Costa in Arabia Saudita, il club giallorosso ha ufficialmente salutato, come si può leggere nel comunicato seguente, il difensore inglese. “L’AS Roma comunica di aver ceduto Chris Smalling all’Al Fayha, a titolo definitivo. Il difensore inglese, arrivato in giallorosso nell’estate del 2019, ha collezionato 155 presenze e 10 gol. Nella stagione 2021-22, ha contribuito al successo della squadra in Conference League. Il Club augura a Chris i migliori auguri per il suo futuro“.