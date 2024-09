Firma con la Roma, adesso è anche UFFICIALE: il comunicato

Nuova firma con la Roma, adesso è anche UFFICIALE: ecco il comunicato del club tanto atteso in un calciomercato ancora vivido.

Ore di mercato bollenti e ricche di novità e attese quelle in grado di contraddistinguere la parentesi finale di agosto e i primissimi giorni di settembre, alla luce di quella situazione Danso che, riportando il difensore austriaco al Lens per la vexata quaestio delle visite mediche, ha prontamente visto la Roma convergere verso altri profili. La stessa apertura di altri mercati calcistici anche in questi primi giorni di settembre, poi, ha permesso di mantenere aperti alcuni scenari in uscita, parallelamente alla ricerca di soluzioni difensive dal mercato degli svincolati.

Quella odierna, dunque, è stata una giornata molto importante per le uscite di Joao Costa e Smalling, ambedue ormai destinati all’Arabia, in un clima non ancora epurato dalle voci e le attese sul possibile approdo di Hummels: a chiosa di un giorno intenso e dinamico in termini di calciomercato è stata, infine, l’ufficialità giunta in questi minuti relativamente alla firma di Mario Hermoso con la Roma.