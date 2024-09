Calciomercato Roma, nuova firma UFFICIALE dopo Hermoso

Calciomercato Roma, nuova firma UFFICIALE dopo Mario Hermoso: ecco le ultime di calciomercato.

Giornata di ufficialità in casa Roma, al termine di una serie di giorni non poco movimentati e ricchi di eventi, sia in entrata che in uscita. Gli ultimi giorni di agosto, come noto, hanno visto i giallorossi alle prese con una serie di questioni, soprattutto legate a quel reparto difensivo che ci si aspettava in un primo momento di poter rimpolpare con l’approdo di Kevin Danso.

Saltato quest’ultimo e arenatasi anche la trattativa per Djalo della Juventus, la Roma ha alla fine deciso di attingere dalla lista degli svincolati, superando la concorrenza del Galatasaray e individuando nel non poco ricercato Mario Hermoso il nome ideale per migliorare il pacchetto difensivo a disposizione di De Rossi. La giornata odierna, proprio da questo punto di vista, ha permesso di registrare l’annuncio del difensore ex Atletico Madrid, che apporterà qualità ed esperienza ad un reparto che parrebbe recitare ancora la voce “Lavori in corso”.

Calciomercato Roma, UFFICIALE la cessione di Joao Costa

In questi giorni, infatti, anche gli accostamenti di Hummels hanno rappresentato uno dei fili rossi cardine, ben inseriti, però, nei discorsi ben noti relativi alla cessione di Chris Smalling, che si appresta ad unirsi al club saudita dell’Al-Fayha. Come raccontatovi, il centrale inglese ha già firmato il contratto: in attesa della sua ufficialità, giunge in questi minuti l’annuncio del club circa la seconda operazione in uscita di queste ore.

Ci riferiamo a quella relativa al giovane esterno Joao Costa, del quale in quel di Trigoria si è sempre parlato in modo positivo, analizzandone margini di crescita e prospettive. Mai realmente sfruttato a causa della saturazione del reparto, Joao Costa è ufficialmente diventato un giocatore dell’Al-Ettifaq.

A confermarlo è il comunicato di questi minuti della Roma, che da quest’operazione ricaverà una somma di circa 8 milioni di euro. Questa la nota del club: “L’AS Roma comunica di aver ceduto a titolo definitivo Joao Costa all’Al-Ettifaq Cresciuto nel settore giovanile giallorosso, l’attaccante brasiliano ha collezionato 5 presenze tra Serie A ed Europa League con la maglia della Roma. In bocca al lupo per il futuro, Joao!”.