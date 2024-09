Dalla Juve alla Roma: Ghisolfi brucia Marotta

Dalla Juventus alla Roma, il colpo e l’intuizione di Ghisolfi bruciano anche Beppe Marotta e l’Inter. Ecco cosa sta succedendo.

Le questioni da attenzionare in casa Roma anche nel corso dei prossimi mesi restano numerose, alla luce delle plurime esigenze palesate dalla squadra nel corso della passata stagione e di quel corpo di interventi concretizzato durante quest’estate che, pur perfezionando la rosa, lasciano intravedere importanti e ulteriori margini di miglioramento. Le ultime ore, da quest’ultimo punto di vista, hanno assicurato al club giallorosso soluzioni economiche e tempestive per ovviare alla spiacevole situazione Danso, alla quale si è per ora ovviato con il tutt’altro che banale ingaggio di Mario Hermoso.

In ore e giornate in cui sono stati diversi gli accostamenti di altri nomi e profili potenzialmente spendibili per una difesa romanista ancora perfezionabile, anche in termini numerici, non devono però sfuggire occasioni e suggestioni che potrebbero ben presto fungere da coadiuvante al lavoro di Ghisolfi e Soulokou. Questi ultimi, per ora, restano attenti su scenari legati al difensore centrale, anche alla luce dell’uscita di Smalling e il ricavo economico proveniente dalla succulenta cessione di Joao Costa.

Occasione a zero dall’Ajax, non solo Inter e Juve: anche la Roma su Rensch

Ragionando in ottica a più ampio spettro, però, in casa Roma potrebbe presto ripresentarsi una questione aperta da tempo e rispetto alla quale, almeno per ora, non si ha certezza di aver assistito ad un netto perfezionamento. Ci riferiamo alla vicenda relativa al terzino destro, che da tempo attanaglia tifosi e allenatori, alla luce delle difficoltà palesate da chi, in questi anni, abbia occupato questa corsia.

Quest’estate, per ora, ha fatto assistere a nuovi e freschi approdi, integrati altresì con la rescissione consensuale di Rick Karsdorp, che ha per ora portato Mehmet Celik all’inamovibile titolarità, almeno per queste prime tre giornate. Apprezzato da De Rossi per attenzione tattica, il turco potrebbe nel corso di questa stagione essere però sostituito da Saud Abdulhamid, del quale si parla gran bene soprattutto alle latitudini arabe e da quel giovanissimo Buba Sangaré che, al netto della giovane età, ha permesso di intravedere diversi aspetti positivi.

Certezze in questo reparto, però, ancora non se ne hanno e, proprio per tale motivo, le su citate occasioni di mercato potrebbero prossimamente portare la Roma già a valutare nuovi scenari. In particolar modo, rimbalza in queste ore per il nostro campionato il nome di Devyne Rensch, esterno classe 2003 dell’Ajax, in scadenza il prossimo anno. Apprezzato anche da Juventus e Inter, Rensch piace anche alla Roma, che potrebbe eventualmente valutarlo qualora i giovani nomi su citati e attualmente a disposizione di De Rossi dovessero rivelarsi meno funzionali del previsto.