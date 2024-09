Fatto fuori dall’ex Roma: il Milan lo taglia e l’ufficialità dovrebbe arrivare proprio in queste ore. Ecco cosa potrebbe succedere

Giorni di liste Uefa. E in casa Milan Paulo Fonseca deve fare delle scelte. In attesa di capire quali sono quelle di Daniele De Rossi, un quadro di quello che potrebbe succedere dentro i rossoneri lo fa calciomercato.it, che svela quelle che potrebbe essere le strategie del tecnico ex Roma.

Non se la passa bene Fonseca, nonostante oggi la società ha preso la parola su caso Leao-Theo. E adesso è costretto anche a tagliare fuori qualcuno dalla lista per l’Europa. “Le uscite di Alexis Saelemaekers, Yacine Adli e Pierre Kalulu hanno certamente permesso al Milan di avere una rosa più snella e nessuno in Serie A, infatti, è rimasto fuori rosa. In Champions League, come detto, qualcosa cambierà perché le regole sono leggermente diverse. Così Yunus Musah (Under 22) in Europa per giocare deve andare occupare uno slot della lista stranieri”. Il preambolo sul sito citato prima è questa. Che poi spiega.

Fatto fuori dall’ex Roma, Jovic escluso

Il candidato numero uno ad essere tagliato è Jovic, si legge ancora. Quindi con Abraham ovviamente dentro visto che è l’ultimo arrivato e anche l’impatto contro la Lazio è stato positivo. Certo, ci potrebbero essere anche delle altre novità nella questione, perché le alternative al serbo dentro la rosa rossonera ci sarebbero.

“Ismael Bennacer e proprio Yunus Musah, ma a centrocampo non c’è grande abbondanza, anche perché Silvano Vos non può essere presente in lista B come Jimenez”. Insomma, nonostante si cerchi una quadra che ancora non è definita, almeno ufficialmente, il candidato numero uno è proprio l’attaccante che lascerà come detto all’inglese che la Roma ha mandato in prestito a Milano in cambio di Saelemaekers. L’esterno ex Bologna ha debutatto da titolare nella gara contro la Juventus, avendo un buon impatto con la squadra. Abraham è il passato, quindi.