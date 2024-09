Hummels alla Roma, visite mediche e firma: tutte le cifre

Manolas e Hummels per chiudere il calciomercato della Roma con il doppio colpo in difesa dopo Mario Hermoso: visite mediche già prenotate.

La Roma continua a muoversi sul mercato, nonostante la chiusura ufficiale della finestra estiva. Dopo aver formalizzato l’acquisto di Mario Hermoso, il club capitolino si sta concentrando su ulteriori rinforzi per il reparto difensivo, resosi necessario a seguito dell’addio di Chris Smalling, passato in Arabia Saudita, e della cessione di Joao Costa. In questo contesto, la pista che porta al difensore tedesco Mats Hummels si è riaperta con forza.

Hummels, svincolato dallo scorso giugno, è stato più volte accostato alla Roma durante il mercato estivo. Nonostante un rallentamento nelle trattative, che sembravano aver favorito l’arrivo del solo Hermoso, nelle ultime ore si è registrata un’importante accelerazione. Come raccontato, la Roma è vicina a chiudere l’accordo con il giocatore tedesco per un contratto annuale. Questo arrivo porterebbe esperienza e leadership a una difesa che ha bisogno di solidità, soprattutto dopo la mancata acquisizione di Kevin Danso.

Visite mediche programmate per Hummels: tutte le cifre del contratto con la Roma

Parallelamente, la Roma starebbe trattando anche il ritorno di Kostas Manolas, già in giallorosso dal 2014 al 2019. L’ex difensore della Salernitana potrebbe riabbracciare Daniele De Rossi, ora allenatore della Roma, firmando un contratto di un anno con un ingaggio di circa mezzo milione di euro.

Questa mossa segnerebbe un significativo rafforzamento della difesa, con due giocatori di grande esperienza e personalità pronti a contribuire alla nuova stagione, chiosando con approdi di esperienza una campagna acquisti che non poche modifiche ha saputo apportare alla compagine di De Rossi. Sul fronte Hummels, in particolar modo, restano, intanto, da segnalare gli ultimi aggiornamenti de “Il Corriere dello Sport“, che riferisce come il difensore abbia accettato l’offerta contrattuale di un anno, comprendente anche l’opzione di un prolungamento per un’altra stagione, qualora totalizzasse il 50% delle presenze nel corso del corrente campionato.

L’ingaggio dovrebbe attestarsi sui 2 milioni di euro, bonus esclusi. Hummels sempre più vicino alla Roma, dunque, con una firma prevista sul contratto dopo le canoniche visite mediche che, sempre secondo la su citata fonte, sarebbero state già programmate dal club giallorosso. Seguiranno aggiornamenti.