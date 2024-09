Mourinho anticipa Inter e Roma, firma con la clausola: corsa contro il tempo

Il calciomercato estivo si è chiuso in Serie A il 30 agosto ma rimangono tante finestre aperte in giro per il mondo. Dalla Turchia il blitz di José Mourinho può guastare i piani di Roma e Inter ma non solo.

La sessione di calciomercato estivo in casa Roma non si è ancora del tutto conclusa. Le manovre di Florent Ghisolfi sono andate avanti oltre la naturale scadenza della finestra ordinaria in casa giallorossa. Ieri è arrivata la firma ufficiale di Mario Hermoso, che si lega ai giallorossi con un contratto triennale. In contemporanea la Roma ha completato due operazioni in uscita, vedendo prima il giovane Joao Costa e a stretto giro di posta Chris Smalling.

I due calciatori ex giallorossi hanno firmato in Arabia Saudita, ad un passo dalla chiusura della sessione di calciomercato per la Saudi Pro League. Una finestra che resta invece aperta per un’altra decina di giorni è quella del calciomercato in Turchia. Al Galatasaray dovrebbe finire Victor Osimehn per esempio, ma anche il Fenerbahce di José Mourinho sembra pronto a rinforzarsi entro il 13 settembre, quando scoccherà il gong sulle trattative anche nella Super Lig turca. L’ex Roma ha trovato al Fenerbahce il centravanti Edin Dzeko, che lasciò la Capitale per l’Inter dopo l’arrivo del portoghese all’ombra del Colosseo. Ora il club turco ha intenzione di chiudere un colpo a centrocampo accostato anche ai due club italiani in passato.

Calciomercato, Roma e Inter anticipate da Mourinho: firma con la clausola in Argentina

Fari puntati su Cristian Medina, centrocampista argentino del Boca Juniors. In Serie A il calciatore è stato accostato alla lista di Roma e Inter, oltre che Juve e Fiorentina. Il Fenerbahce, forte del mercato ancora aperto, ha offerto 15 milioni di euro agli Xeineses.

ul centrocampista classe 2002 prende una clausola rescissoria che è salita a 20 milioni di euro, come evidenzia il sito Tyc sport. Il Fenerbahce vuole strappare il calciatore al Boca Juniors in questa sessione estiva, provando a chiudere entro mercoledì. Domani i club che partecipano alle competizioni UEFA dovranno infatti presentare la lista dei tesserati arruolabile in questo caso in Europa League.