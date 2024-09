Terza cessione last minute e colpo gratis: traffico in corsia | ASRL

Non è ancora finito il calciomercato estivo della Roma che nelle ultime ore ha ricevuto sondaggi per un titolare giallorosso

Nella frenetica giornata di ieri, la Roma ha ufficializzato le cessioni di Joao Costa e Chris Smalling in Arabia e l’ingaggio a parametro zero di Mario Hermoso. Queste tre operazioni potrebbero, tuttavia, non essere le ultime di un calciomercato estivo a dir poco scoppiettante in casa giallorossa. Il mancato arrivo di Kevin Danso, infatti, impone a Florent Ghisolfi l’inserimento di un quarto centrale di ruolo in rosa. Nelle prossime ore, si attende l’epilogo definitivo della telenovela Mats Hummels, in un senso o nell’altro, ma nel frattempo a Trigoria sono stati proposti anche altri calciatori svincolati come Joel Matip, Koffi Djidji e il grande ex, Kostas Manolas.

Il pacchetto centrale non è tuttavia l’unico reparto al centro degli ultimi movimenti di mercato. Come è noto, in Turchia la sessione estiva chiuderà solamente il 13 settembre e l’arrivo di Victor Osimhen al Galatasaray testimonia come le big turche abbiano tutta l’intenzione di fare sul serio in questi ultimi giorni di negoziazioni. Proprio i giallorossi di Istanbul sono sulle tracce di Hummels, mentre hanno incassato nelle scorse ore il rifiuto di Adrien Rabiot alla prima proposta fatta.

Sondaggi turchi per Celik: la situazione

Secondo quanto appreso da Asromalive.it, tuttavia, anche alla Roma sono arrivati alcune chiamate dalla Turchia. A caccia di terzini destri, infatti, Besiktas, Eyupspor e Istanbul Basaksehir hanno effettuato dei sondaggi per Zeki Celik come possibile alternativa a Trippier del Newcastle. Sulla carta, l’esterno turco non sarebbe incedibile, ma al momento Daniele De Rossi non ha troppe garanzie in quel ruolo, in attesa dell’inserimento completo di Saud.

Nella difficile ipotesi in cui si dovesse prendere in considerazione un’eventuale offerta per l’ex Lilla, dal roster degli svincolati si potrebbe pescare Leo Dubois. Reduce da un’ottima stagione in prestito proprio al Basaksehir (31 presenze, 1 gol e 7 assist), il 29enne francese ha rescisso lo scorso 30 agosto il proprio contratto con il Galatasaray e piace sia alla sua ex squadra, sia a team francesi.