Colpo di scena Roma: altra cessione last minute

La Roma sta valutando un’altra clamorosa cessione veramente last minute, che potrebbe cambiare ancora il volto della rosa di De Rossi

Ghisolfi e Lina Souloukou stanno cercando di capire se l’operazione può andare in porto in uno dei mercati che vede la propria finestra aperta ancora per qualche giorno. Uno degli inamovibili della scorsa stagione è caduto nel dimenticatoio.

La Roma ha completato nelle ultime ore una grande quantità di operazioni, tutte oltre il tempo massimo del 30 agosto. Se è vero da un lato che il nostro mercato trasferimenti è chiuso ormai dallo scorso venerdì, altri Paesi hanno ancora possibilità di far firmare calciatori. L’Arabia Saudita ha anticipato la propria deadline al 2 settembre, quando prima era schedulata per ottobre.

Smalling e Joao Costa sono state due mosse di grande importanza per la Roma. Il primo ha portato ad un risparmio non indifferente sul monte stipendi (quasi 6 milioni lordi), mentre il secondo ha fruttato 9 milioni (bonus compresi) per quanto riguarda il cartellino. Tutto questo ha permesso al ds Ghisolfi di completare la campagna acquisti con l’arrivo di Hummels ed Hermoso, prima di lui. Ora il pacchetto dei difensori centrali è completo e De Rossi potrà lavorare con i due nuovi arrivati proprio durante la sosta, visto che non rientrano nei piani delle rispettive nazionali.

El Shaarawy potrebbe ancora partire: ci sono sirene dal Qatar per lui

In realtà c’è però ancora qualcosa da sistemare in uscita, con profili come El Shaarawy che hanno visto pochissimo il campo in questo avvio di stagione. Il Faraone ha messo piede nel rettangolo verde solo contro il Cagliari, partendo dalla panchina. Con Empoli e Juventus nemmeno 1′ a disposizione. L’arrivo di Saelemaekers e la conferma di Zalewski hanno ristretto lo spazio per il suo utilizzo, creando i presupposti per una cessione last minute, o per meglio dire fuori tempo massimo.

Sulle sue tracce, durante questa lunga estate, si è registrato l’interessamento di club europei e arabi, con qualcosa anche in Serie A, ma nulla di veramente serio. Ora resta in piedi l’ipotesi Qatar, che a differenza della Saudi Pro League, chiuderà i battenti il prossimo 9 settembre. Con l’offerta giusta sia per il cartellino che per l’ingaggio tutto può cambiare anche per El Shaarawy. Un altro ultra trentenne alla porta, nella nuova strategia dei Friedkin.