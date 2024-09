Dal Napoli alla Roma: Conte snobbato e firma giallorossa

Dal Napoli alla Roma: ha voluto fortemente i giallorossi e ha snobbato anche Antonio Conte. Ecco quello che è successo

Mario Hermoso ha voluto fortemente la Roma. Il difensore, svincolato dall’Atletico Madrid, da ieri è ufficialmente un giocatore giallorosso e nel corso delle prossime settimane tornerà assai utile a Daniele De Rossi.

Come abbiamo visto, anche nel giorno di riposo che DDR ha concesso alla squadra, lui si è allenato a Trigoria. Deve sicuramente trovare la migliore condizione fisica, ma già nella gara contro il Genoa che bagnerà il ritorno della Serie A lo potremmo vedere in campo. Cercato da moltissime squadre, alla fine ha deciso di vestirsi di giallorosso. Giallorosso italiano, e non quello turco con il Galatasaray che ci ha provato fino alla fine. E inoltre, secondo le informazioni che sono state riportate da tuttomercatoweb.com, c’è stato un clamoroso rifiuto al Napoli.

Hermoso ha scelto la Roma, ecco il retroscena

“Il Napoli sin da maggio aveva offerto un contratto faraonica a Hermoso, perché scelto proprio da Antonio Conte” si legge sul sito citato prima. Nella testa del tecnico azzurro doveva essere il terzo a sinistra che doveva completare il pacchetto arretrato. Quattro milioni di euro all’anno per altrettante stagioni: questa sarebbe stata l’offerta che i partenopei avevano messo sul piatto. Ma lui ha comunque rifiutato.

Non sappiamo il motivo, ovviamente: forse è stata anche la mancata partecipazione azzurra alle Coppe Europee a far prendere questa decisione al giocatore. Ma adesso importa poco com’è andata, la cosa fondamentale è che Hermoso si sia legato al club giallorosso. Vestirà la maglia numero 22 come sappiamo. E tutti si aspettano un aiuto importante non solo sotto l’aspetto difensivo, in campo, ma anche sotto quello della personalità. Uno che ha giocato in Champions così tanto tempo non può fare altro.