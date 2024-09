Incontro Friedkin-Al Khelaifi, UFFICIALE: c’è il comunicato

Friedkin non si ferma mai, incontro e nuovo comunicato UFFICIALE: ecco cosa è successo nella giornata odierna.

Il lavoro dei Friedkin nel corso di questa parentesi di calciomercato è stato certamente importante ed encomiabile, come ben testimonia la quantità di denaro investita e finalizzata al mettere Daniele De Rossi nelle condizioni ideali per poter fare bene nel percorso triennale da poco iniziato. Al netto di qualche critica mossa da una piazza che, soprattutto dopo gli arrivi di Hermoso e Hummels ha palesato una certa contentezza per la campagna acquisti, l’estate di calciomercato giallorosso non è stata certamente improduttiva.

Starà, adesso, al campo sentenziare e dare i propri responsi, parallelamente ad una costruzione e un’attenzione nei confronti della crescita del club da parte di Friedkin e adepti. In questi mesi, come si ricorderà, la proprietà e la dirigenza hanno dato una sterzata importante ed ufficiale al progetto stadio, tra i fiori all’occhiello delle future progettualità dei Friedkin che, intanto, continuano a palesare tutta la propria attenzione nei confronti di investimenti e altri discorsi calcistici, legati alla Roma e non solo.

Incontro con Al-Khelaifi, c’è anche Dan Friedkin: il comunicato UFFICIALE

In particolar modo, va segnalata la presenza odierna di Dan Friedkin alla riunione speciale del Consiglio ECA, ossia dell’Associazione dei club europei. Quest’ultima è stata presieduta dal Presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, insieme al quale, anche Friedkin, ha avuto modo di prendere parte ad un insieme di discussioni e decisioni di non poco conto, sintetizzate nel comunicato ufficiale della su citata Associazione.

A seguire, alcuni dei punti maggiormente importanti.

Commentando l’enorme crescita dei soci dell’ECA, il presidente dell’ECA Nasser Al-Khelaïfi, ha dichiarato: “È un risultato straordinario aver raggiunto oltre 700 club della famiglia ECA con una crescita associativa del 160% dall’inizio della stagione 2023/24. Con le modifiche alla nostra struttura associativa approvate oggi dal Consiglio, che saranno presentate all’Assemblea Generale per la ratifica finale, continueremo a rendere l’ECA più democratica, più aperta e più inclusiva per tutti i club in tutta Europa”.

Il Consiglio ha poi preso atto del recente annuncio sulla riduzione del prezzo massimo dei biglietti per i tifosi ospiti nelle competizioni UEFA: “Questo è un ottimo esempio della nuova ECA in cui abbiamo oltre 700 membri di diverse forme e dimensioni in 55 paesi, ma cerchiamo sempre di trovare il consenso attraverso il compromesso“, ha lo stesso Al-Khelaïfi.

“Molti club avevano opinioni forti, valide e diverse su questo argomento, ma come istituzione, l’ECA ha trovato una posizione collettiva a nome di tutti gli oltre 700 club, che mette i tifosi al primo posto e aiuterà a far avanzare il calcio” Sulle Nomine nel Consiglio di Amministrazione di UCC SA: “Il Consiglio ha approvato la nomina di Jean-Claude Blanc, direttore del consiglio di amministrazione del Manchester United, al consiglio di amministrazione dell’UCC SA e al consiglio di amministrazione dell’ECA per il resto del ciclo 2023/27 in sostituzione di Vinai Venkatesham”.

“Il Consiglio ha confermato le prime tre nomine nel Consiglio della Fondazione ECA, attualmente in fase di costituzione, includendo Nasser Al-Khelaïfi, Dariusz Mioduski e Joe Cerrell della Fondazione Bill & Melinda Gates. Ulteriori nomine verranno fissate a tempo debito in vista del lancio ufficiale nel 2025. Il Consiglio ha approvato la Strategia calcistica giovanile dell’ECA, con la missione di diventare un centro di eccellenza riconosciuto a livello mondiale nel calcio giovanile, per migliorare continuamente il panorama del calcio giovanile e proteggere meglio i club.

“Il Consiglio ha approvato la revisione strategica dell’ECA, intrapresa in consultazione con i club e i membri del consiglio, per sviluppare la direzione strategica complessiva dell’ECA e per servire meglio le esigenze dell’organizzazione e la crescita della sua base associativa”.