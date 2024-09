Italia nella bufera, UFFICIALE: partita rinviata

Ufficiale, la partita è stata spostata e si giocherà in un campo diverso. Ecco spiegato il motivo che mette in risalto alcuni problemi

Sappiamo benissimo che in Italia ci sono molti problemi strutturali. Mancano i campi e quando ci sono non è che siano dei migliori. Se ne discute molto, moltissimo, tra le segrete stanze di chi gestisce il mondo del pallone, ma di soluzioni al momento all’orizzonte non se ne vedono.

Detto questo, qui parliamo di un match ufficialmente rinviato. Domenica prossima inizieranno i più importanti campionati regionali e non solo, anche la Serie D, il massimo campionato dilettantistico, aprirà i battenti. Ma c’è già un cambio di sede, e di orario, così come viene riportato da Tuttocampo.net.

Ufficiale, match spostato e cambio di cambio

La partita in questione è quella tra Dolomiti Belunensi e Luparense: “Sarà lo stadio di Sedico a ospitare la prima giornata del campionato di serie D: l’avversario di turno è la Luparense. Cambia la sede? E a cambiare è anche l’orario: domenica 8 settembre, infatti, il fischio d’avvio è previsto alle 16 e non, come previsto inizialmente, alle 15″, si legge sul sito citato prima, che poi spiega anche i motivi.

“Il match non si svilupperà a Feltre perché il manto erboso dello Zugni Tauro è oggetto di specifici trattamenti: a questo proposito, non è stato possibile eseguire prima l’intervento a causa delle condizioni climatiche e, in particolare, del gran caldo. Il campo, quindi, è in via di sistemazione e a breve sarà pronto per ospitare le gare casalinghe della SSD Dolomiti Bellunesi”. Problemi, quindi, che in questo caso comunque vanno oltre quello che è il volere della società in questione. Però in generale come spiegato prima sono diversi in tutta Italia i problemi di gestione degli impianti, che molto spesso sono comunali e non permettono alle società nemmeno di pensare a degli investimenti a lungo termine.