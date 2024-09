Lista Uefa Roma, c’è Hummels: escluso un nuovo acquisto

Lista Uefa Roma, adesso è UFFICIALE: ecco le scelte a ridosso dell’inizio della nuova stagione europea. Escluso il nuovo acquisto. Le ultime su Hermoso e Hummels.

Ore di grandi novità e aggiornamenti ufficiali in casa Roma, dove da circa due giorni a questa parte si sta assistendo ad una massiccia serie di operazioni che, sebbene a mercato concluso, hanno continuato a permettere alla società di intervenire e plasmare la squadra a disposizione di De Rossi. L’ultimo colpo, in ordine cronologico, è stato quello di Mats Hummels, arrivato da svincolato dopo un’estate trascorsa nella piena attesa di una giusta opportunità dopo l’ennesima grande stagione al Borussia Dortmund.

Il difensore tedesco si è legato per un anno alla Roma, sottoscrivendo quest’oggi un contratto che permette a De Rossi di poter contare sull’ennesimo elemento di grande esperienza e saggezza, approdato a poche ore di distanza dal non meno altisonante Mario Hermoso. Quella di oggi, come si ricorderà, è stata una giornata di attesa anche sul fronte relativo alla consegna della Lista Uefa, che ha portato l’operazione Hummels a vivere una sorta di corsa contro il tempo, orientata alla sottoscrizione del contratto in tempo debito per accorpare l’ormai ex Borussia Dortmund alla lista di giocatori della lista Uefa.

Quest’ultima è stata presentata nella serata odierna, con la nota ufficiale della Roma, che ha sui propri canali stilato l’insieme di nomi presenti nella suddetta. Figurano, appunto, gli ultimi due nuovi arrivati, al netto dell’esclusione del terzino sinistro di riserva ingaggiato quest’estate da Ghisolfi, Samuel Dahl. Presente, invece, il giovane Buba Sangaré.

“L’AS Roma ha presentato alla UEFA la lista dei calciatori per la prima fase dell’Europa League. I giallorossi faranno il loro esordio nella competizione il 26 settembre alle 21:00 all’Olimpico con l’Athletic Club. Ecco la lista A.