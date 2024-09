Manolas alla Roma, l’annuncio ufficiale spiazza i tifosi

Arriva un annuncio direttamente da Kostas Manolas che lascia i tifosi della Roma senza parole: adesso ci sono davvero pochi dubbi

Il centrale greco è stato accostato con insistenza alla squadra di Daniele De Rossi nelle ultime ore. In molti sono rimasti affezionati a lui e ai trascorsi giallorossi del protagonista assoluto del 3-0 al Barcellona in Champions League.

Le notizie su queste ultime ore di mercato si sono inseguite a più non posso nelle ultime ore. Tanti colpi di scena in casa Roma, a partire dal mancato scambio a titolo definitivo tra Abraham e Saelemaekers, all’impossibilità di tesserare Kevin Danso per i problemi riscontrati durante le visite mediche (con tanto di polemica con il Lens). Dopo il gong del 30 agosto sono arrivate le cessioni di Joao Costa e soprattutto Smalling in Arabia Saudita, che liberano altro spazio salariale e budget a disposizione di Ghisolfi. Questo budget è stato investito su Hummels, che ha trovato l’intesa con la società nelle scorse ore e sbarcherà oggi a Fiumicino.

Chi era stato accostato in extremis alla Roma è anche Kostas Manolas, centrale difensivo che ha fatto la storia del club capitolino in quella magnifica notte del 10 aprile 2018. Il suo gol al Barcellona, per il 3-0 definitivo, ha regalato al gruppo di Eusebio Di Francesco l’accesso alla semifinale di Champions League, traguardo storico poi vanificato dallo scontro con il Liverpool.

Manolas smentisce il possibile ritorno a Roma: “Non c’è niente di vero”

Manolas ha deciso di uscire allo scoperto pochi minuti fa sulla presunta trattativa che lo vedeva protagonista con la Roma. Un suo eventuale ritorno, al di là di quanto riferito da diversi organi di informazione, tra cui il sito di Gianluca Di Marzio, non sembrerebbe essere in preventivo. La firma di Hummels ha tolto ogni tipo di speranza al greco che su Instagram ha postato una storia per chiarire la situazione.

“Mi arrivano tantissimi messaggi da ieri e voglio ringraziare tutti i tifosi romanisti per il loro affetto, ma non c’è nulla di vero in quello che leggo. Forza Roma!”. Insomma una chiara e secca smentita al presunto accordo che avrebbe visto Manolas firmare da svincolato per una sola stagione. In difesa arriverà solo il campione tedesco.