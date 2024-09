Rabbia giallorossa: salta l’accordo con la Juve

La Juventus e i giallorossi potevano concludere un affare ma l’accordo è saltato proprio sul più bello: adesso è tutto in alto mare

Nonostante il mercato sia chiuso ormai dal 30 agosto in Italia, le squadre continuano a lavorare per le cessioni. La Juventus deve piazzare ancora diversi esuberi, ma non sembra essere così semplice.

La Juventus ha completato il suo mercato centrando praticamente tutti gli obiettivi in entrata. Da Thuram a Douglas Luiz, da Nico Gonzalez a Koopmeiners, da Conceiçao a Kalulu e Cabal. L’unico che alla fine a Torino non è sbarcato è Jadon Sancho, che ha preferito il Chelsea, dopo che lo United non apriva al prestito secco richiesto da Giuntoli. Thiago Motta ha una rosa completa in tutti i reparti, forse anche troppo abbondante per le sue abitudini. Alcuni esuberi sono stati reintegrati, come nel caso di McKennie. Altri sono rimasti in rosa anche se non sembrano rientrare nei piani dell’allenatore, poco morbido in questo tipo di situazioni.

Questo è il caso anche di Kostic, offerto in giro per l’Italia nel corso degli ultimi 3 mesi, ma alla fine sempre rimasto alla base. Per lui si era parlato di un interessamento della Lazio, poi della Roma e della Fiorentina, ma nessun club ha veramente affondato il colpo per prenderlo.

La Juventus non riesce a piazzare Kostic: il serbo non è convinto di andare al Galatasaray

L’ultima pista che vedeva Kostic coinvolto era il Galatasaray. Una pista ancora viva, considerando il fatto che il mercato in Turchia chiuderà il prossimo 13 settembre. Secondo quanto riportato però dall’esperto di Galatasaray su X, Gala Haber, il laterale serbo al momento non è intenzionato ad accettare la proposta dei giallorossi del Bosforo. Il classe ’92 non è convinto del trasferimento e avrebbe preso tempo.

Questo complica sia i piani dei campioni di Turchia che quelli della Juventus, che per motivi di bilancio avrebbero bisogno di togliere qualche pezzo pesante. Il Galatasaray, dopo aver preso in prestito Osimhen dal Napoli per un anno, sta cercando anche di convincere Rabiot a firmare per questa stagione. Il francese potrebbe ritrovare anche Icardi, in una squadra a forte tinte di Serie A.