Last minute Inter: liste chiuse e ribaltone finale

Addio Inter, la comunicazione è già arrivata e il calciatore potrebbe lasciare il club nelle prossime ore. Ecco cosa sta succedendo

Il calciomercato è chiuso. Almeno in entrata. Ma ci sono ancora alcune nazioni che possono pensare a degli investimenti. Uno degli ultimi addi è quello di Osimhen, che ha rischiato di non giocare fino a gennaio, almeno, prima di andare in Turchia, al Galatasaray, accolto come un re dal popolo giallorosso.

Ma c’è un altro giocatore, in Italia, che rischia di giocare davvero poco essendo la quinta scelta dei nerazzurri di Simone Inzaghi. Ovvio che parliamo di Correa che potrebbe salutare nel corso delle prossime ore. Ci sono un paio di squadre che sono interessate alle sue prestazioni. Anche se, una delle piste che sembrava concreta, non è più percorribile.

Addio Inter, Correa in Turchia

Il futuro dell’argentino, secondo le informazioni che sono state riportate da SportMediaset.it, non sarà al Panathinaikos. Il poco tempo a diposizione per chiudere l’affare – si legge – non ha permesso alla società greca di tesserarlo. Quindi niente, per il momento.

La cessione, comunque, rimane ancora viva. Nelle ultime ore si sono registrati interessi di alcuni club turchi per il giocatore dell’Inter che ha un contratto in scadenza il 30 giugno del 2025. E lo stesso sta riflettendo sul suo futuro: se rimanere oppure andare via per cercare di giocare con una certa continuità. L’anno scorso ha giocato al Marsiglia – 19 presenze e nessuna rete – e inoltre l’Inter lo ha tagliato fuori dalla lista della prossima Champions League. Forse in campionato, in qualche occasione, potrebbe anche tornare utile alla corte di Simone Inzaghi. Ma in Europa nemmeno in panchina andrebbe. Insomma, ore frenetiche davvero per capire il futuro. Con i tifosi nerazzurri che di certo non si strapperebbero i capelli qualora andasse via.