Dall’Inter alla Roma: l’annuncio UFFICIALE mette la parola fine

Dall’Inter alla Roma: l’annuncio ufficiale del giocatore mette la parola fine alla questione. Ecco la verità sulle voci dell’estate

Il calciomercato si è concluso da pochi giorni anche se ci sono diversi calciatori ancora svincolati che potrebbero firmare in qualsiasi momento. La Roma, ad esempio, tra tutti quelli che erano senza contratto ha deciso di prendere Hermoso e Hummels, mentre alla fine ha deciso di lasciar perdere per Manolas promuovendo il giovane Nardin.

Detto questo, ai giallorossi, sono stati accostati un centinaio di nomi nel corso di questa sessione estiva. Così come successo anche con le altre squadre ovviamente. Alla fine, a Trigoria, ne sono arrivati in 12, un numero importante che ha rifondato la rosa a disposizione di Daniele De Rossi. Tra tutti quelli dei quali si è parlato c’è stato anche Davide Frattesi, centrocampista dell’Inter che ad un certo punto sembrava potesse arrivare a Trigoria magari inserendolo in uno scambio con Cristante – e soldi ai nerazzurri, ovviamente. Ma così non è stato e lui ha pure smentito queste voci.

Dall’Inter alla Roma, le parole di Frattesi

Intervistato da Rai Sport, perché si trova nel ritiro della Nazionale, Frattesi ha smentito seccamente tutte queste voci parlando in questo modo: “Ero divertito per le voci, ma non c’era niente. Con i giovani bisogna essere la pazienza anche nei top team anche se non è facile. Ma ho visto che De Rossi ha fatto giocare Pisilli e spero si vada in questa direzione. Magari farlo esordire subito poi potrà magari crescere”.

Insomma, non c’è stato niente – ma anche se fosse stato vero non sarebbe mai arrivata una conferma, c’è da dirlo – tra la Roma e il giocatore romano che ha un passato anche in giallorosso. Se n’era parlato in maniera importante, e qui non ci può essere nessuna smentita, nel momento in cui era ancora al Sassuolo, arrivato proprio dai giallorossi. Rimane comunque una pista, da seguire anche per il futuro. E vedremo se prima o poi questo matrimonio si farà.