Roma, nuovo innesto per De Rossi: è già a Trigoria

Roma, nuovo innesto per De Rossi, il giocatore è già a Trigoria e il club ha deciso di dargli fiducia. Ecco perché è saltato Manolas

Alla fine la Roma ha deciso di fare dietrofront su Manolas e non prendere un altro difensore centrale. Con Hermoso e Hummels – il fattore H per qualcuno – si è chiuso il calciomercato.

Ma perché alla fine è saltato il ritorno del greco? Secondo quanto vi abbiamo raccontato prima è una scelta societaria, ovviamente, perché l’accordo con il giocatore era stato trovato. Ma c’è anche altro, una scelta tecnica. Il club giallorosso infatti avrebbe deciso di puntare su un elemento che ha fatto benissimo con i pari età e che quindi merita dello spazio. Andiamo a vedere di chi si tratta.

Roma, promosso Nardin

Secondo Il Messaggero in edicola questa mattina De Rossi ha deciso di promuovere Nardin, giovanissimo classe 2007 che andrà a completare il pacchetto arretrato. Il difensore è stato inserito nella Lista Uefa, quella B, ed è un enorme passo avanti per un ragazzino che fino allo scorso anno giocava con l’Under 17.

Potrà solamente crescere con dei mostri sacri della difesa che hanno collezionato quasi 1.500 presenze con le maglie dei club. Quattro difensori centrali – i due citati prima più Mancini e Ndicka – che gli potranno solamente dare dei consigli e gli consentiranno di imparare il mestiere nel miglior modo possibile. Un’investitura importante per Nardin, che quindi entrerà a quanto pare a fare parte in pianta stabile della prima squadra. Un sogno per lui e un obiettivo per la Roma: quello di fare crescere un giocatore che ha dimostrato di avere delle qualità importanti.