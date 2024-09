Calciomercato Roma, dietrofront dopo l’accordo: stop sul gong

Calciomercato Roma, dietrofront improvviso dei giallorossi che hanno preferito far saltare l’affare. L’ok era già arrivato

Si è chiusa ieri la campagna acquisti della Roma con l’ufficialità di Mats Hummels. Il tedesco, inserito nella lista Uefa presentata in serata, ha scelto la maglia numero 15 ed è stato l’ultimo innesto.

C’era la possibilità, come sappiamo, di prendere anche un altro difensore, quel Kostas Manolas che, sempre ieri mattina, aveva deciso con un post su Instagram di smentire le voci di un suo ritorno in giallorosso. Ma oggi il Corriere dello Sport svela un retroscena appunto sul greco – che ha un’offerta del Paok Salonicco – che non tornerà dentro Trigoria.

Calciomercato Roma, stop a Manolas

L’accordo era già stato trovato tra le parti sulla base di un contratto annuale a 500mila euro netti. Poi, dopo un confronto ieri mattina, il club ha deciso di dire stop all’affare. Sul giornale in edicola questa mattina si legge che “forse le condizioni fisiche del giocatore non era sufficienti, forse per un discorso legato allo spogliatoio, forse perché lo stesso tecnico non era convinto del suo arrivo”.

Questi i possibili motivi della mancata chiusura dell’operazione e il giocatore non l’avrebbe presa molto bene, perché “probabilmente si era anche illuso perché pensava che avrebbe potuto fare la sua parte in campo”. Insomma, a differenza di quanto scritto da Manolas (il suo post dava proprio l’impressione che la trattativa non ci fosse mai stata), le parti avevano parlato e avevano anche trovato un accordo. Ma poi è saltato tutto e questo ha un poco deluso le aspettative anche di Kostas. Niente Roma per lui, niente ritorno in Italia. Il club ha deciso in questo modo ed è evidente che non tornerà più indietro.