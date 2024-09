Hummels ha firmato con la Roma, UFFICIALE: tutti i dettagli

Hummels ha firmato con la Roma: dopo le visite mediche il giocatore tedesco ha messo nero su bianco. Si attende solo l’annuncio ufficiale

Questa mattina Mats Hummels è sbarcato a Fiumicino, accolto da diversi tifosi della Roma. Subito dopo il difensore tedesco ha sostenuto le visite mediche e pochi minuti fa ha messo nero su bianco.

Ha firmato per la Roma l’ex Borussia Dortmund e adesso si attende solo l’annuncio ufficiale del club giallorosso. Hummels si è legato ai giallorossi per una stagione, come anticipato, e guadagnerà circa 2,5milioni di euro a stagione. Questi i dettagli dell’accordo. Insomma, adesso Daniele De Rossi si può davvero ritenere soddisfatto di quanto fatto da Ghisolfi.

Ufficialità che, infine, è arrivata in questi istanti. Hummels è ufficialmente un giocatore della Roma.