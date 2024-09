Genoa-Roma, nuovo stop in Nazionale: c’è già una corsa contro il tempo

Le sue condizioni saranno da valutare con attenzione nel corso dei prossimi giorni. Ecco cosa è successo

Archiviato il buon pareggio ottenuto sul campo della Juventus, la Roma di Daniele De Rossi – sia pur estremamente rimaneggiata per i vari impegni delle Nazionali sparse per il mondo – ha cominciato a muovere i primi passi in vista della ripresa del campionato.

L’obiettivo numero uno dei giallorossi sarà quello di centrare la prima vittoria stagionale, possibilmente già nella prossima giornata di campionato che vedrà Dybala e compagni affrontare il mai domo Genoa di Alberto Gilardino. Un impegno sicuramente importanti quello contro i rossoblu, dal quale Daniele De Rossi si aspetta risposte concrete e soprattutto punti pesanti. In vista della sfida del ‘Ferraris’ valido come lunch match della quarta giornata di Serie A, intanto, emergono novità importanti che riguardano le condizioni fisiche di Koni De Winter.

Verso Genoa-Roma: De Winter ha lasciato il ritiro del Belgio, le sue condizioni

Come evidenziato dal Secolo XIX, infatti, De Winter ha lasciato il ritiro della nazionale belga dopo non essersi allenato né martedì né mercoledì. L’ex centrale della Juventus lamenta un affaticamento muscolare che sarà valutato nel corso delle prossime ore.

Al momento, comunque, le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni in vista del prossimo confronto di campionato contro la Roma. Le possibilità di recuperarlo prima del 15 settembre, allo stato attuale della situazione, sembrano essere piuttosto alte. Tuttavia, saranno da valutare anche le condizioni di Junior Messias: fermato da un affaticamento muscolare all’inguine destro, il brasiliano si sottoporrà ad alcuni accertamenti per capire se ed eventualmente quanto tempo restare fermo ai box.