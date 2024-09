Giuntoli non si ferma più, doppio addio e firma gratis

Giuntoli e Juventus inarrestabili, doppio addio e nuova firma: il vice-Vlahovic arriva gratis. Ecco gli ultimi aggiornamenti

Il mondo del calcio è stato animato fino a pochi giorni fa da una campagna acquisti dinamica e densa di trattative continue, spesso anche inaspettate. Nonostante la chiusura delle principali finestre di trasferimento in Europa, rimangono ancora aperte delle opportunità, specialmente grazie ai giocatori svincolati che, come dimostrano i recenti eventi riguardanti la Roma, offrono ancora margini di manovra anche a mercato ufficialmente chiuso.

In queste ore, la Roma ha scelto di investire su giocatori di un certo calibro come Mario Hermoso e Mats Hummels, arrivati per rafforzare un reparto difensivo che non ha potuto beneficiare dell’ingaggio di Kevin Danso. Tra i giocatori svincolati spicca ancora il nome del ricercato e “misterioso” Adrien Rabiot, che, a settembre ormai inoltrato, è ancora senza una squadra.

Calciomercato Juventus, idea Depay come vice-Vlahovic: servono prima le cessioni

Tra i diversi nomi di spicco che hanno attirato l’attenzione, sia della Roma che di altri club, negli ultimi giorni è emerso anche quello di Memphis Depay. L’attaccante olandese, alla ricerca di nuovi stimoli dopo l’esperienza all’Atletico Madrid, è noto per la sua versatilità che gli permette di coprire diverse posizioni in attacco. Attualmente, Depay è stato accostato a diversi club.

Dopo l’esperienza all’Atletico Madrid, l’attaccante olandese si trova senza contratto e ha attirato la nobile attenzione europea del Siviglia, per ora non ancora trasmutatasi in un affondo concreto da parte dei lusitani. Finito anche nel mirino della Roma, Depay piace anche fuori dall’Europa, al netto di una preferenza personale che parrebbe vederlo dare priorità in questa fase a campionati del nostro continente.

Intanto, va evidenziato quanto riferito da Calciomercato.it, che ha riferito come Depay possa essere un nome spendibile anche in casa Juventus, dove potrebbe approdare come vice-Vlahovic. Affinché ciò si verifichi, però, servirà dapprima la doppia cessione di Jostic e Milik, che continuano ad avere mercato in Qatar e Turchia. Se così fosse, la Juve incasserebbe la giusta linfa per chiosare una campagna acquisti a dir poco da protagonista.