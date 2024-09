Infortunio choc in Serie A: rottura del crociato

Arriva un infortunio gravissimo al legamento crociato del ginocchio per un calciatore di Serie A: i tifosi e l’allenatore sono già disperati

Dopo appena tre giornate di campionato è già arrivata la triste notizia. Verrà sottoposto a breve all’intervento di ricostruzione del legamento e dovrà stare fermo per almeno sei mesi. La stagione rischia di essere compromessa.

La stagione è appena iniziata ma già sono diversi i giocatori che si sono dovuti fermare per infortunio. Nelle grandi squadre tutti stanno facendo i conti con delle defezioni della prima ora, con protagonisti assoluti già ai box. Andando a vedere nel Milan, ad esempio, c’è il caso di Alvaro Morata, fermatosi subito dopo il match con il Torino per una lesione muscolare. Allo stesso modo anche la Roma ha dovuto fare i conti proprio in queste ore con l’infortunio (sembra nulla di grave) di Artem Dovbyk, che ha riportato un affaticamento muscolare all’adduttore. La Juventus non può di certo sorridere, visto che Francisco Conceiçao si è fermato in allenamento per una lesione alla coscia destra.

I ritmi sono sempre molto serrati, in Serie A così come nel calcio europeo in generale e questo crea ancor più rischi di eventuali lesioni. Per quanto riguarda il Parma il problema è ben più serio visto che Mateusz Kowalski ha riportato la rottura del legamento crociato. Il calciatore polacco classe 2005 aveva appena avuto modo di festeggiare il suo esordio nella massima serie e ora dovrà invece rimboccarsi le maniche.

Brutta tegola in casa Parma: rottura del legamento crociato per Mateusz Kowalski

Come riportato in queste ore da un comunicato ufficiale del Parma, il calciatore verrà operato nelle prossime ore per la ricostruzione del legamento crociato e ne avrà per diversi mesi.

“Lo staff medico del Parma Calcio comunica che Mateusz Kowalski, durante un allenamento con la nazionale U20 polacca nella giornata di martedì 3 settembre, si è fermato a causa di un infortunio”.

La società ducale poi aggiunge: “A seguito degli esami strumentali eseguiti e della visita ortopedica, è stata riscontrata la rottura del legamento crociato anteriore destro per Mateusz che sarà operato nei prossimi giorni“. Ovviamente tutti hanno voluto fare gli auguri di pronta guarigione al 19enne polacco, considerato un ottimo prospetto in attacco. Lo rivedremo nel 2025.