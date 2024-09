Infortunio Dovbyk: la diagnosi UFFICIALE della Roma

Infortunio Dovbyk: dopo la grande paura arriva la diagnosi ufficiale da parte della Roma. Ecco le condizioni dell’attaccante ucraino

La notizia dell’infortunio di Dovbyk è esplosa questa mattina, gettando immediatamente nel panico i tifosi giallorossi. La comunicazione arrivata dalla nazionale ucraina ha spiegato che il giocatore non avrebbe giocato le due partite di Nations League. E questo un poco di preoccupazione l’ha data.

Anche perché il solo attaccante di ruolo dentro la squadra di Daniele De Rossi, oltre l’ex Girona arrivato nel corso dell’estate, è Shomurodov. Che non ha fatto benissimo in giallorosso anche se è l’unico marcatore stagionale fino al momento: sua la rete all’Empoli, quella che ha dimezzato lo svantaggio ma che non è servita, purtroppo, a rimettere in piedi la partita. In tutto questo, comunque, è nel merito dello stop del centravanti che ieri si è preso la candidatura al pallone d’oro, è arrivata la comunicazione ufficiale della Roma.

Infortunio Dovbyk, la diagnosi ufficiale

Il club ha confermato che il giocatore ha accusato un problema al flessore dopo la gara contro la Juventus a Torino. Lo stesso è partito per sostenere degli esami con la nazionale che hanno evidenziato il problema. Niente di grave, niente di serio. E la Roma cercherà di averlo per il prossimo impegno di campionato contro il Genoa, in programma domenica 15 settembre alle 12:30.

Dovbyk rientrerà in città già oggi, quindi non giocherà le due partite di Nations League e si metterà a disposizione dello staff medico giallorosso. Saranno giorni di lavoro intensi per lui e per tutti i compagni che sono rimasti a Trigoria, pochi. Ci sono però i nuovi innesti, sia Hermoso che Hummels, che conosceranno da vicino l’ex capocannoniere della Liga. Il primo lo conosce già, perché l’anno scorso era all’Atletico Madrid. Ma stavolta non lo dovrà marcare. Comunque, almeno una mezza buona notizia per Dovbyk è arrivata.