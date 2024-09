Infortunio Dovbyk UFFICIALE: quante partite salta

Infortunio in nazionale per Artem Dovbyk: arriva l’annuncio ufficiale della nazionale ucraina. Ecco quante partite salterà l’attaccante della Roma

Non inizia nel migliore dei modi la sosta per le nazionali. Anzi, inizia come nessuno sperava e immaginava. L’annuncio è ufficiale e arriva direttamente dalla federazione ucraina.

Quindi avete capito che parliamo di Dovbyk. Con un post apparso pochi minuti fa su X, la Federcalcio ha spiegato che “Dovbyk sarà assente ai due match di Nations League di settembre per infortunio”. Incredibile. Non si conoscono ancora i dettagli di tutto questo, ma è evidente che il giocatore non è nelle migliori condizioni fisiche e farà immediato rientro a Trigoria.

Infortunio per Dovbyk: l’annuncio ufficiale

Si cercherà di capire nelle prossime ore qual è il problema del centravanti ucraino che la Roma ha preso nel corso dell’estate dal Girona, dopo che lo stesso, l’anno scorso, si era laureato capocannoniere della Liga con quella maglia. Ieri, per Dovbyk, era anche arrivata la nomination al pallone d’oro. Ma oggi questa notizia butta nello sconforto i tifosi giallorossi.

🚨 Artem Dovbyk will miss September’s Nations League matches due to injury pic.twitter.com/WCypS9XnUW — Ukrainian Association of Football (@uafukraine) September 5, 2024

E adesso? Adesso si faranno degli esami per capire l’entità dell’infortunio e per capire cosa si è fatto. Con De Rossi che potrebbe anche iniziare a pensare al sostituto, che è Shomurodov: l’uzbeko al momento è l’autore dell’unico gol stagionale, quello segnato all’Olimpico contro l’Empoli. E si potrebbe ritrovare titolare contro il Genoa al rientro. Una situazione incredibile, proprio nella prima sosta per le nazionali. La Roma è sfortunata, è evidente.

Un aggiornamento, comunque, su quelli che sono stati gli ultimi giorni di Dovbyk lo ha dato il giornalista di ReteSport Casano: “Dall’Ucraina sostengono che sia arrivato lì già con un problema accusato con la Roma e dopo esser stato rivalutato hanno concertato con il club giallorosso di tornare nella capitale”