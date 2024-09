Juve, infortunio UFFICIALE: la diagnosi è pesante

La Juventus deve fare i conti con un infortunio piuttosto pesante: c’è la diagnosi ufficiale e i tempi di recupero, Motta non può stare tranquillo

I bianconeri devono ancora mettere in campo tutto il loro potenziale e aspettano di mostrare l’11 titolare dopo la sosta. Al di là delle assenze per gli impegni con le nazionali, c’è qualcuno che non potrà scendere in campo nemmeno alla ripresa.

L’inizio di stagione è stato di quelli importanti per la Juventus di Thiago Motta. Duplice vittoria contro Como e Verona, con due 3-0 che lasciano poco spazio alle interpretazioni. L’ex allenatore del Bologna ha trovato la quadratura del cerchio con molti giovani della Next Gen, come Savona e Mbangula e contro la Roma ha riproposto più o meno la stessa formazione. Contro gli uomini di De Rossi però, la mossa non ha pagato ed è arrivato uno 0-0 piuttosto scialbo.

Ora è il momento di inserire tutti i nuovi acquisti che il mercato ha portato in dote. Da Thuram a Douglas Luiz, da Kalulu a Koopmeiners, da Nico Gonzalez a Conceiçao, tutti sono pronti a dire la propria nell’undici titolare. A dire il vero il portoghese non potrà farlo sin da subito. L’ex attaccante esterno del Porto ha giocato un porzione di gara contro la Roma, mostrandosi anche piuttosto pimpante sulla destra. Un infortunio lo costringerà tuttavia a doversi fermare per diverse settimane.

Thiago Motta perde Francisco Conceiçao: lesione muscolare e stop di 3-4 settimane

Come riportato dalla Juventus attraverso un comunicato ufficiale, gli esami strumentali a cui si è sottoposto Francisco Conceiçao hanno evidenziato una lesione muscolare alla gamba destra. Il problema è stato accusato durante l’allenamento ed è stato subito posto all’attenzione dei medici. Per il portoghese si parla ora di uno stop compreso tra i 20 e i 30 giorni, non proprio brevissimo per una lesione muscolare.

Salterà con ogni probabilità sia la sfida di campionato contro l’Empoli, che il big match contro il Napoli, oltre all’esordio in Champions League contro il PSV Eindhoven, del 17 settembre.

Secondo quanto annunciato dalla Juventus sul proprio sito ufficiale: “Il giocatore verrà sottoposto a nuovi esami tra 10 giorni”.