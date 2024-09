Roma, il coast to coast ha fatto il giro del web: De Rossi ‘avvisato’

Roma, ha già convinto tutti: la progressione non è affatto passata inosservata, alimentando non pochi commenti favorevoli

Lo stop del campionato ha permesso ai diversi calciatori della Roma di rispondere alle convocazioni dei vari commissari tecnici. Ecco perché Trigoria si è praticamente svuotata, con De Rossi che però sta avendo modo di lavorare con i due neo innesti Hermoso ed Hummels. A prendersi la scena, intanto, è stato un altro volto nuovo di casa giallorossa.

Ci stiamo riferendo a Saud Abdulhamid. Il neo terzino della Roma si è infatti messo in mostra nel corso dell’ultima partita dell’Arabia Saudita. Al King Abdullah Sports City di Gedda, gli uomini di Mancini hanno sfidato l’Indonesia nel match valido per le qualificazioni ai prossimi Mondiali in programma nel 2026. Subentrato a cavallo della mezz’ora di gioco, Saud non solo ha centrato un palo di testa, ma si è anche reso protagonista di un irresistibile sortita palla al piede con la quale il terzino della Roma si è fatto 50 metri di campo, saltando tre avversari in scioltezza e servendo un pallone delizioso in profondità. Coast to coast che, come prevedibile, ha immediatamente calamitato l’attenzione mediatica: oltre ad elogiare la prestazione di Saud, infatti, alcuni tifosi della Roma si auspicano che l’ex laterale dell’Al Hilal possa prendere rapidamente il posto di Celik.

Sogno Saud Abdulhamid presto titolare.

É un treno, Celik manco lo vede passà pic.twitter.com/Xnv4J1zOeT — ApocaFede (@DrApocalypse) September 5, 2024

Saud abdulhamid è fortissimo, la Roma ha fatto un grandissimo acquisto con lui per la difesa. Si rivelerà un grandissimo giocatore e un grandissimo campione. Saud abdulhamid ci farà sognare e divertire allo stesso tempo. — damiano sneider (@DamianoSneider) September 5, 2024

Saud Abdulhamid est trop fort 🤯 L’AS Roma a recruté un CRACK 🔥🇸🇦 pic.twitter.com/D6kKjIIU6u — SPL 🇸🇦 (@ActuSPL) September 5, 2024

Migliori terzini della storia della Roma: 1. Saud Abdullahmid Fine. https://t.co/oBpFLQ7O9E — FDR_ (@_fdr_16) September 5, 2024