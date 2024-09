Dall’Inter alla Roma, nuova firma alla Hummels

Dall’Inter alla Roma: l’intuizione di Ghisolfi porta un altro colpo gratis in giallorosso. Firma in pieno stile Hummels!

Le questioni da monitorare in casa Roma nei prossimi mesi sono numerose, considerando le esigenze emerse nella passata stagione e i miglioramenti apportati in estate, che hanno ottimizzato la rosa ma che lasciano ancora spazio a ulteriori interventi. Nelle ultime ore, il club giallorosso ha trovato soluzioni economiche e rapide per affrontare il problema legato al caso Danso, sostituito con l’ingaggio strategico di Mario Hermoso, di poco precedente a quello di Hummels.

In un periodo caratterizzato da numerosi nomi accostati alla difesa romanista, non bisogna trascurare le opportunità che potrebbero presto facilitare il lavoro di Ghisolfi e Soulokou. I dirigenti si sono focalizzati negli ultimi giorni su possibili rinforzi per il reparto difensivo, soprattutto dopo l’addio di Smalling e la cessione redditizia di Joao Costa.

Nuovo difensore gratis dalla Bundes, idea Doekhi per Inter e Roma

Guardando a una prospettiva più ampia, una delle questioni ancora aperte per la Roma riguarda anche il terzino destro, una problematica che da anni preoccupa tifosi e tecnici a causa delle difficoltà riscontrate in quella posizione. Quest’estate ha portato nuovi volti e la rescissione consensuale con Rick Karsdorp, consegnando così il posto da titolare a Mehmet Celik per le prime giornate di campionato.

Nonostante Celik sia stato apprezzato per la sua disciplina tattica, potrebbe essere sostituito nel corso della stagione da Saud Abdulhamid, elogiato soprattutto nei campionati arabi, o dal giovane Buba Sangaré, che ha già mostrato segnali promettenti nonostante la sua giovane età.

Questa e altre questioni, dunque, potrebbero portare il club a valutare possibilità di ingaggiare a costo zero elementi qualitativi e ben noti provenienti da altri campionati. Proprio come accaduto a Hummels, reduce da una carriera ad altissimo livello al Borussia Dortmund, per la regione centrale un’altra importante suggestione per il futuro potrebbe divenire quella di Danilho Doekhi. Il difensore dell’Union Berlino ha un contratto in scadenza nel 2025 e, dopo essere finito nel mirino dell’Inter, non è da escludersi che possa attirare anche le attenzioni della stessa Roma.