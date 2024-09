Francia-Italia: doppio infortunio e sostituzioni immediate

Grande Italia in casa della Francia, ma Spalletti perde due pezzi per infortunio: potrebbero essere indisponibile anche per la ripresa del campionato

Gli Azzurri hanno cambiato volto rispetto agli Europei e si sono andati ad imporre in casa dei vice campioni del mondo. La prova del centrocampo è stata di grande levatura, con uno schema che potrà essere riproposto, al netto degli infortuni.

L’Italia sta giocando ad altissimi livelli in casa della Francia dopo un avvio choc. Ancora una volta, come agli Europei contro l’Albania, è arrivato un gol a freddo, dopo soli 14″ dal fischio d’inizio. Di Lorenzo ha regalato il pallone a Barcolà per il vantaggio dei padroni di casa. Pian piano però i ragazzi di Spalletti si sono messi sotto a giocare un buon calcio, salendo di livello e mettendo sotto i transalpini.

Il lavoro del centrocampo di Spalletti è stato egregio, con il rientrante Tonali ad affiancare Ricci e con Frattesi libero di inserirsi dietro le punte. Pellegrini a fare da raccordo con Retegui e provando a cucire insieme all’interista tra le linee. Proprio Frattesi ha dovuto però fare i conti con una montagna russa nella ripresa. Prima la gioia del gol al 50′ minuto, poi l’infortunio che lo ha costretto ad uscire per lasciar spazio ad Udogie.

Frattesi costretto ad uscire dopo il gol alla Francia: si teme un problema muscolare per l’interista

Secondo le prime indiscrezioni raccolte dai giornalisti della Rai presenti a bordocampo, sembra che il cambio sia arrivato a scopo precauzionale. Il calciatore ha lamentato un dolore alla coscia che, ha obbligato Spalletti ad effettuare la sostituzione immediata.

Tra l’altro poco dopo anche Calafiori ha alzato bandiera bianca, per un problema probabilmente al polpaccio. Altra tegola che non ha comunque impedito agli Azzurri di portare a casa una splendida vittoria in questo esordio esterno in Nations League.